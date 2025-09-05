Gran Premio de Italia: Ferrari y McLaren dominan en Monza las Prácticas Libres

La Fórmula 1 comenzó sus actividades en el centenario circuito de Monza en el Gran Premio de Italia. Para sorpresa de muchos -y de otros no- Ferrari puso los tiempos más rápidos en las Prácticas Libres 1; mientras que las Prácticas Libres 2 fueron para McLaren y Lando Norris.
El cielo de Monza lució despejado en ambos entrenamientos y el clima en el noroeste de Milán fue el idóneo para dos sesiones impresionantes. La PL1 estuvo marcada por el gran nivel de Lewis Hamilton, quien tuvo una ardua batalla con su compañero Charles Leclerc, pero el británico se llevó la práctica con un tiempo de 1:20.117.
Ya en la PL2, los pilotos papayas dominaron por un breve lapso, pero Norris terminó con el tiempo más rápido; seguido por un constante Charles Leclerc. El que también mantuvo un gran ritmo en ambas sesiones fue Carlos Sainz, quien finalizó tercero en las dos pruebas a bordo de su Williams.
PL1: los 10 mejores tiempos
- Lewis Hamilton – Ferrari – 1:20.117
- Charles Leclerc – Ferrari – 1:20.286
- Carlos Sainz – Williams – 1:20.650
- Max Verstappen – Red Bull – 1:20.692
- Kimi Antonelli – Mercedes – 1:20.940
- Lando Norris – McLaren – 1:21.021
- Alexander Albon – Williams – 1:21.073
- George Russell – Mercedes – 1:21.110
- Fernando Alonso – Aston Martin – 1:21.114
- Isack Hadjar – RB – 1:21.158
PL2: los 10 mejores tiempos
- Lando Norris – McLaren – 1:19.878
- Charles Leclerc – Ferrari – 1:19.961
- Carlos Sainz – Williams – 1:19.974
- Oscar Piastri – McLaren – 1:20.059
- Lewis Hamilton – Ferrari – 1:20.070
- Max Verstappen – Red Bull – 1:20.077
- Alexander Albon – Williams – 1:20.179
- Nico Hülkenberg – Kick Sauber – 1:20.241
- Yuki Tsunoda – Red Bull – 1:20.269
- George Russell – Mercedes – 1:20.276