Gran Premio de Italia: Ferrari y McLaren dominan en Monza las Prácticas Libres

La Fórmula 1 comenzó sus actividades en el centenario circuito de Monza en el Gran Premio de Italia. Para sorpresa de muchos -y de otros no- Ferrari puso los tiempos más rápidos en las Prácticas Libres 1; mientras que las Prácticas Libres 2 fueron para McLaren y Lando Norris.

El cielo de Monza lució despejado en ambos entrenamientos y el clima en el noroeste de Milán fue el idóneo para dos sesiones impresionantes. La PL1 estuvo marcada por el gran nivel de Lewis Hamilton, quien tuvo una ardua batalla con su compañero Charles Leclerc, pero el británico se llevó la práctica con un tiempo de 1:20.117.

Ya en la PL2, los pilotos papayas dominaron por un breve lapso, pero Norris terminó con el tiempo más rápido; seguido por un constante Charles Leclerc. El que también mantuvo un gran ritmo en ambas sesiones fue Carlos Sainz, quien finalizó tercero en las dos pruebas a bordo de su Williams.

Lewis Hamilton | AP

PL1: los 10 mejores tiempos

Lewis Hamilton – Ferrari – 1:20.117

Charles Leclerc – Ferrari – 1:20.286

Carlos Sainz – Williams – 1:20.650

Max Verstappen – Red Bull – 1:20.692

Kimi Antonelli – Mercedes – 1:20.940

Lando Norris – McLaren – 1:21.021

Alexander Albon – Williams – 1:21.073

George Russell – Mercedes – 1:21.110

Fernando Alonso – Aston Martin – 1:21.114

Isack Hadjar – RB – 1:21.158

Lando Norris | AP

PL2: los 10 mejores tiempos

Lando Norris – McLaren – 1:19.878

Charles Leclerc – Ferrari – 1:19.961

Carlos Sainz – Williams – 1:19.974

Oscar Piastri – McLaren – 1:20.059

Lewis Hamilton – Ferrari – 1:20.070

Max Verstappen – Red Bull – 1:20.077

Alexander Albon – Williams – 1:20.179

Nico Hülkenberg – Kick Sauber – 1:20.241

Yuki Tsunoda – Red Bull – 1:20.269

George Russell – Mercedes – 1:20.276

Carlos Sainz | AP