¡Otra mala noticia! Hamilton será penalizado en Monza luego de su abandono en Países Bajos

La frustración con la que Lewis Hamilton se fue a las vacaciones de descanso tras el Gran Premio de Hungría, no se esfumó en la reanudación de la Temporada 2025 en el Gran Premio de Países Bajos. El británico no terminó la carrera en Zandvoort y además recibió una sanción previa al siguiente compromiso, el Gran Premio de Italia.

El fuerte accidente de Lewis Hamilton

Fue en la vuelta 23, justo cuando el británico pidió intentar un undercut para poder superar a George Russell, perdió el control del auto y se fue contra las barreras. En la salida de la curva 3, Hamilton pasó por una zona de la pista húmeda y no pudo evitar el choque contra el muro.

Hamilton sufrió un aparatoso accidente en Zandvoort | AP

El golpe muy aparatoso, pues incluso un pedazo de las barreras se rompió y el piloto no pudo reanudar el motor, por lo que se bajó molesto y pidió disculpas por lo ocurrido. Dirección de carrera de inmediato indicó la salida del Safety Car, que se marchó cuatro giros después, pues los auxiliares de pista retiraron rápidamente el auto.

¿Por qué fue sancionado Hamilton de cara al Gran Premio de Italia?

Sin embargo, la sanción del siete veces campeón de Fórmula 1 no estuvo directamente vinculado con el accidente en Zandvoort. De hecho, fue por una infracción previa al inicio de la carrera que Hamilton perderá cinco puestos en la parrilla de salida para la carrera de Monza, programada para la próxima semana.

El regreso a la actividad de Hamilton fue desafortunado | AP

El motivo fue que no bajó la velocidad lo suficiente en zona de doble bandera amarilla durante la vuelta de reconocimiento y de formación de la parrilla. Según el comunicado de dirección de carrera, Hamilton redujo la velocidad "aproximadamente 20 km/h y la aceleración del orden del 10% al 20% , además que levantó el pie del acelerador y frenó 70 metros antes al entrar en el pit lane".

"No consideramos que una reducción de velocidad de 20 km/h en un sector bajo doble bandera amarilla constituyera una reducción 'significativa' de la velocidad. Tampoco consideramos que la velocidad a la que el piloto entró en el pit lane se redujera 'significativamente'", añade el texto.

Sin embargo, se especificó que normalmente la sanción implicaría diez puestos en la parrilla, pero que se limitó a cinco porque se consideró como factor atenuante que Hamilton intentó reducir la velocidad. El piloto de Ferrari además recibió dos puntos de penalización en la Superlicencia.

Hamilton no terminó la carrera por su despiste | AP