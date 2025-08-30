Colapinto manda mensaje a Checo Pérez tras confirmarse su regreso a Fórmula 1

Hace unos días se confirmó la noticia que miles de aficionados esperaban, pues se confirmó que Sergio 'Checo' Pérez volverá a la Fórmula 1, ahora con Cadillac.

El propio mexicano compartió que recibió mensajes de felicitación por parte de varios pilotos actuales de la F1, entre ellos Franco Colapinto, quien aprovechó el Gran Premio de Países para dedicar unas palabras en público a Pérez.

X: @SChecoPerez

El corredor argentino de Alpine dijo sentirse contento con el regreso del tapatío y le deseó éxito en este nuevo proyecto.

Asimismo, recordó el cariño y la importancia que ha tenido Checo para toda la comunidad latinoamericana, ya que por muchos años fue el único representante de la región en F1.

"Contento por Checo, la verdad que me parece una gran persona y al final es un piloto que estuve viendo de muy chiquito y lo seguí desde que empezaba la Fórmula 1. Era el piloto que al final nosotros bancábamos (apoyábamos), y siendo mexicano, era lo más cercano a Argentina.

"Muy feliz de tenerlo de vuelta acá con nosotros y ojalá que tenga un gran año. Obviamente que estuvo un año fuera, pero se extrañó mucho así que contento de volverlo a tenerlo a él y a todos los mexicanos“, dijo en zona mixta.

