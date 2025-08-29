Red Bull 'no tiene prisa' en encontrar un compañero para Max Verstappen

Max Verstappen puso fin a los rumores sobre su salida en Red Bull, por lo que los aficionados de los de Milton Keynes respiraron con tranquilidad. Sin embargo, otra de las grandes incógnitas dentro de la escudería de las bebidas energéticas es: ¿quién será el coequipero de ‘Mad-Max’?, a lo que respondió Laurent Mekies.

El jefe francés de la escudería austríaca reveló que por el momento no tienen asegurado el nombre del nuevo piloto, aunque los nombres son varios. Tras el mal desempeño de Liam Lawson y Yuki Tsunoda, las dudas surgieron y uno de los favoritos es Isak Hadjar, aunque en palabras del propio Mekies, "no hay nada confirmado".

Red Bull | AP|

"Sabes, la realidad para nosotros es que no tenemos ninguna prisa. Tenemos suerte de tener a Yuki en el coche, tenemos Racing Bulls que funciona muy bien, con el que podemos evaluar también a nuestros jóvenes pilotos", comentó en entrevista con Canal + previo a las Prácticas Libres.

Su opinión de todos los pilotos

Pese a todas las críticas, Mekies dio su opinión sobre los tres pilotos que podrían ser parte de Red Bull, con sus grandes cualidades cada uno. Aunque, no dio una respuesta concisa para la siguiente Temporada 2026.

"Yuki dio un verdadero paso adelante en Spa y también en Budapest en términos de diferencia con Max. No se notó mucho porque en Budapest no fuimos competitivos en la general... Así que ya veremos: Liam está progresando mucho en Racing Bulls, Isack ha hecho un trabajo extraordinario desde el inicio de la temporada y sigue sorprendiéndonos en cada carrera", agregó el galo.

El jefe de RB | AP|

Sin prisas en Red Bull

Laurent Makies también agregó lo complicado que es la decisión. "Si se mira el asunto desde el punto de vista de Red Bull, es difícil ver por qué tendríamos prisa por tener que tomar esta decisión. Entendemos las preguntas y la impaciencia en torno a ello, pero para nosotros, lo primero y más importante es tratar de poner a nuestros pilotos en las mejores condiciones posibles al final de la temporada -Max, Yuki- y ver dónde vamos a estar dentro de unos meses; todavía quedan diez carreras. Entonces tomaremos la mejor decisión posible con todos los implicados".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LANDO NORRIS LIDERA ACCIDENTADAS PRÁCTICAS LIBRES EN EL GRAN PREMIO DE PAÍSES BAJOS