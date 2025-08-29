Lando Norris lidera accidentadas Prácticas Libres en el Gran Premio de Países Bajos

La Fórmula 1 regresó de una manera accidentada tras el parón de verano, aunque con el dominio claro de McLaren. Lando Norris tuvo una actuación destacada en las Prácticas Libres del Gran Premio de Países Bajos, pues pese a la gran cantidad de banderas amarillas y la roja, se mantuvo con los mejores tiempos.

El piloto papaya logró cerrar su primera participación del día con un tiempo de 1:10.278; aunque su segunda participación fue aún mejor con un total de 1:09.890. Su compañero en la escudería de Woking, Oscar Piastri, también tuvo grandes sesiones, pues en la PL1 logró el segundo mejor tiempo y el tercero en la PL2.

Norris | AP|

El Circuito de Zandvoort fue una perdición

Desde la Práctica Libre 1 los accidentes imperaron en el autódromo cerca de Haarlem. Varios trompos -principalmente en la curva tres- se dieron lugar en los primeros entrenamientos tras el regreso, aunque el más sorpresivo fue el de Max Verstappen, quien se fue de largo en la curva uno antes de finalizar la sesión.

Pero el momento que dejó atónitos a todos fue el accidente del Aston Martin de Lance Stroll, que quedó completamente dañado en su parte delantera. Pese a que el piloto canadiense no resultó herido, sí obligó a que la única bandera roja de todas las sesiones saliera.

El monoplaza de Stroll | AP|

Tiempos de la PL1

L. Norris – McLaren – 1:10.278

O. Piastri – McLaren – 1:10.570

L. Stroll – Aston Martin – 1:10.779

F. Alonso – Aston Martin – 1:10.841

A. Albon – Williams – 1:11.171

M. Verstappen – Red Bull – 1:11.218

G. Russell – Mercedes – 1:11.386

C. Sainz – Williams – 1:11.458

G. Bortoleto – Kick Sauber – 1:11.509

P. Gasly – Alpine – 1:11.613

Tiempos de la PL2

Lando Norris – McLaren – 1:09.890

Fernando Alonso – Aston Martin – 1:09.977

Oscar Piastri – McLaren – 1:09.979

George Russell – Mercedes – 1:10.274

Max Verstappen – Red Bull – 1:10.478

Lewis Hamilton – Ferrari – 1:10.738

Yuki Tsunoda – RB – 1:10.795

Charles Leclerc – Ferrari – 1:10.834

Franco Colapinto – Alpine – 1:10.957

Nico Hülkenberg – Kick Sauber – 1:11.080

Ferrari, sin pena ni gloria | AP|

