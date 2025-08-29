Franco Colapinto deja en el aire su continuidad en la Fórmula 1

El regreso de Franco Colapinto a la Fórmula 1 no ha sido el esperado. En contraste con 2024, cuando sumó cinco puntos con Williams, el argentino no ha trascendido con Alpine este año.

En ambas temporadas, el piloto sudamericano llegó a la parrilla como un reemplazo, el año pasado de Logan Sargeant y este de Jack Doohan. Pero mientras con los de Grove fue una sensación y hasta se le vinculó con Red Bull, este año con los de Enstone su mejor resultado ha sido un P13 (Mónaco y Canadá).

Esta situación ha provocado que se especule mucho sobre su futuro. Incluso se dijo que Valtteri Bottas tomaría su lugar este año y Sergio 'Checo' Pérez en 2026, y aunque ambos firmaron con Cadillac, el futuro de Franco es inseguro.

Franco no ha podido competir como Gasly | X: @AlpineF1Team

Franco Colapinto dejó en el aire su futuro

Previo al Gran Premio de Países Bajos, el argentino declaró que no ha sido una temporada sencilla, pero que se enfoca en disfrutar un fin de semana a la vez. "Creo que es muy parecido al año pasado cuando me incorporé, solo quería pilotar y correr carrera a carrera".

"Seguimos haciéndolo; estoy muy contento de estar aquí y de trabajar duro con el equipo para que Alpine siga estando donde debe estar, donde se merece. Desde muy pequeño, este era mi sueño. Pilotar en Fórmula 1 era mi sueño desde niño. Estoy muy agradecido por esa oportunidad”, expresó Colapinto en Zandvoort.

Colapinto señaló que no le queda más que seguir trabajando | X: @AlpineF1Team

Colapinto se enfoca en mejorar

Por ahora, el argentino es el único piloto que no ha sumado puntos, algo en lo que prefiere no enfocarse y tratar de sacar lo mejor del A525. “Necesitamos dar un paso adelante. Como equipo estamos intentando entender dónde podemos sacar ese rendimiento".

"Sabemos que necesitamos algunas décimas extra. La zona media está muy reñida; a veces el coche es muy rápido, pero nos falta consistencia. Tenemos que seguir trabajando duro para volver a estar en la cima. Ahí es donde debemos estar”, finalizó.

El argentino ha tenido una temporada complicada | X: @AlpineF1Team