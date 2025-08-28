Fernando Alonso 'defiende' a Checo Pérez y Valtteri Bottas, pilotos de Cadillac: 'la F1 no es beneficiencia'

La llegada de Cadillac a la Fórmula 1 para la temporada 2026 generó expectativas sobre la posibilidad de abrirle espacio a jóvenes promesas, entre ellos el brasileño Felipe Drugovich, actual piloto reserva de Aston Martin y campeón de la Fórmula 2 en 2022. Sin embargo, la escudería estadounidense optó finalmente por conformar su alineación con dos veteranos: el mexicano Sergio 'Checo' Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

Checo Pérez vuelve a la F1 I AXEL FERNÁNDEZ

Alonso defiende la decisión

Durante la jornada previa al Gran Premio de los Países Bajos, Fernando Alonso fue consultado sobre la polémica decisión. El asturiano, uno de los pilotos más experimentados de la parrilla junto con Lewis Hamilton en Ferrari, señaló que la Fórmula 1 no debe juzgarse solo por la edad, sino por el talento y la capacidad de cada piloto.

"Todos somos amigos y nos conocemos, y creo que todos merecen un puesto. Lo demuestran y tienen talento. Por desgracia, como siempre en la Fórmula 1 solo hay 22 plazas, así que llega el momento en que alguien se queda fuera y quizás merezca una oportunidad", afirmó el dos veces campeón del mundo.

Respecto a Drugovich, Alonso reconoció su calidad, pero recordó que en la máxima categoría las oportunidades son escasas. "Esto no es algo de la academia ni de la beneficencia. Aquí solo están los mejores", puntualizó.

Alonso, previo al GP de Países Bajos I AP

Respaldo a Checo y Bottas

Alonso también destacó el lado positivo de la noticia: el regreso de dos pilotos de trayectoria. "Me alegro por Checo y Valtteri. Es una buena noticia para ellos y para el deporte", comentó, recordando además que Bottas celebraba su cumpleaños ese mismo día.

Bottas y Pérez, pilotos de Cadillac I AP