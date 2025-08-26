Checo Pérez firma con Cadillac y se protege con una cláusula “Anti Red Bull”

El futuro de Sergio ‘Checo’ Pérez ya tiene nombre y apellido: Cadillac Formula 1. El piloto mexicano, uno de los más experimentados de la parrilla, regresará a la máxima categoría en 2026 con la escudería estadounidense respaldada por General Motors, marcando el inicio de su décima quinta temporada en la élite del automovilismo.

El anuncio causó una ola de expectativa en el mundo del motor, pero lo más llamativo no fue únicamente el regreso del tapatío, sino los detalles del contrato que han comenzado a filtrarse. Cadillac confirmó que el acuerdo es multianual, pero portales especializados como Motorsport.com revelaron que el compromiso sería por dos años con opción a tres, lo que garantiza la presencia de Checo al menos hasta 2027.

Lo más sorprendente es que el contrato contendría una cláusula especial para proteger al mexicano de situaciones que vivió en Red Bull. Con ello, Pérez busca asegurarse de que no exista un trato desigual con su coequipero Valtteri Bottas, y que sus voces tengan el mismo peso en el desarrollo del auto.

Cadillac confirmó su alineación para la Temporada 2026 este martes | X

La cláusula “Anti Red Bull” que protege a Checo

De acuerdo con las filtraciones, Pérez habría exigido un candado contractual que algunos ya llaman “Anti Red Bull”, con el que busca evitar que las evoluciones y mejoras del monoplaza recaigan únicamente en un solo piloto, como sucedía con Max Verstappen en su anterior equipo.

En Cadillac, la idea es que tanto Checo como Bottas reciban el mismo material, atención y actualizaciones para garantizar que ninguno quede rezagado. Aunque aún no existe un piloto número uno definido, la escudería pretende construir su competitividad a partir de la experiencia compartida de ambos.

Bottas y Checo serán los pilotos de Cadillac | X: @F1

Cadillac, un reto desde cero en la Fórmula 1

El panorama no será sencillo para la nueva escudería. Al tratarse de un debutante en la parrilla, Cadillac partirá desde el fondo y tendrá que medirse ante gigantes históricos de la Fórmula 1. Los objetivos son claros: sumar puntos de forma constante y ubicarse dentro del pelotón medio, compitiendo con equipos como Williams, Aston Martin o Kick Sauber, que actualmente rondan entre el quinto y séptimo lugar del campeonato de constructores.

El aporte de Checo será fundamental. Su amplia trayectoria y la capacidad de desarrollo que ha mostrado en otras escuderías lo convierten en un activo clave para Cadillac, que espera crecer a mediano plazo y convertirse en un contendiente serio. La apuesta, más que inmediata, es estratégica: consolidar una estructura que en algunos años pueda aspirar al top 10 e incluso a podios.

La escudería estadounidense se decantó por el finlandés y el mexicano | X: @Cadillac_F1