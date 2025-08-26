Checo Pérez 'enseña' español y lanza promesa a Valtteri Bottas, su nuevo compañero en Cadillac

Llegó el ansiado anuncio y Cadillac confirmó a Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas como su alineación titular para la Temporada 2026 de Fórmula 1. Rivales en 2021, cuando Red Bull y Mercedes compitieron por el Campeonato de Constructores, ahora el mexicano y el finlandés tendrán el reto de impulsar el desarrollo de la escudería estadounidense.

Cadillac se decantó por el finlandés y el mexicano | X: @Cadillac_F1

Aunque ambos son pilotos experimentados en la categoría, una de las dudas que circula alrededor de la nueva pareja es cómo será su interacción. Tanto Checo como Valtteri saben lo que es ser "escudero" de un campeón del mundo, el mexicano con Max Verstappen y el finlandés con Lewis Hamilton, y tanto el neerlandés como el británico han hablado muy bien de sus excolegas. Por lo que la expectativa es que haya una buena dinámica en el nuevo equipo de General Motors.

La promesa de Checo Pérez a Valtteri Bottas

Además de la grabación y las fotografías para su presentación oficial como pilotos de Cadillac, los dos pilotos tuvieron su primera convivencia oficial este martes para la entrevista con el programa Good Morning America. En el detrás de cámara, como una de sus primeras dinámicas, a ambos se les cuestionó qué tal hablaban el idioma del otro.

Checo y Bottas fueron presentados como pilotos de Cadillac este martes | X

"Necesito aprender. Tenemos bastante tiempo", contestó Checo cuando se le preguntó qué tal estaba en el finlandés. Mientras que Bottas, cuando le dijeron qué tal su nivel de español, respondió con un "muy bien". El interlocutor le respondió con la expresión "dos tequilas", tras lo cual ambos pilotos rieron. "Muchos, tendrá muchos tequilas", añadió Checo antes de golpear con palmadas de camadería a Bottas en la espalda

Ya van a empezar las clases de Español para Valtteri hahah



Checo: “Habrá mucho tiempo… y tendrás muchos tequilas”



😭😭😭 pic.twitter.com/pHCMFu5L5y — Marie🌸 (@ma_fe79) August 26, 2025

La pasión de Bottas por la gastronomía mexicana

Los tequilas no son el único producto mexicano que Checo y su nuevo compañero podrán compartir. El finlandés compartió en más de una ocasión su gusto por los tacos, mismos que probó en sus anteriores visitas a nuestro país por el Gran Premio de México. Por lo que en ese aspecto, al menos por ahora, parece que no habrá ningún problema entre los nuevos compañeros.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuándo volverá a correr Checo Pérez en la Fórmula 1?

Checo y Bottas serán compañeros en 2026 | X: @F1