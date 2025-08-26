La espera terminó y ahora comienza la cuenta regresiva. Pasaron 251 días desde que Red Bull confirmó la salida de Sergio 'Checo' Pérez hasta el anuncio oficial de su fichaje con Cadillac y ahora habrá que esperar 192 días más para volverlo a ver en un Gran Premio de Fórmula 1.

Junto con Valtteri Bottas, el mexicano conforma la primera alineación en la historia de la escudería estadounidense, que debutará en 2026, año en el que habrá cambio de reglamentación. Por ello, es difícil saber qué esperar tanto del equipo como del propio piloto. Lo que está claro, es que su presencia en la parrilla reavivará todavía más la pasión por la F1 en México.

¿Cuándo volverá a correr Checo Pérez en Fórmula 1?

La espera fue larga para los aficionados más fieles del tapatío, que nunca perdieron la fe de ver al mexicano de nuevo con un equipo de la máxima categoría del automovilismo. Sin embargo, ahora tendrán que esperar un poco más para ver al 'Viejo Sabroso' de nuevo a bordo de un monoplaza en una carrera oficial.

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 nuevamente comenzará con el Gran Premio de Australia, programado del viernes 6 al domingo 8 de marzo. Melbourne fue el escenario en el cual Checo Pérez debutó en 2011, aunque desafortunadamente sufrió una descalificación en aquella ocasión con Sauber. Desde entonces, su mejor resultado fue el segundo lugar con Red Bull en 2022.

Comenzó la cuenta regresiva para el regreso de Checo a la parrilla | MEXSPORT

Antes de la carrera en Australia, Pérez Mendoza tendrá sus primeras pruebas en Barcelona, del 26 al 30 de enero. Será en ese momento que oficialmente Checo vuelva a vestirse con un monoplaza, independientemente de las pruebas que realice antes con Cadillac. Tras el test en Montmeló, habrá una segunda prueba del 11 al 13 de febrero en Bahráin.

¿Cuándo correrá Checo Pérez el Gran Premio de México 2026?

Una de las carreras más esperadas en el regreso del mexicano a la Fórmula 1 será el Gran Premio de casa en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La de 2026 será la primera edición del nuevo contrato del Gran Premio de México -con duración hasta 2028- y que está programada para celebrarse del 30 de octubre al 1° de noviembre. Por lo que será una auténtica fiesta.

Checo volverá al AHR en 2026 | MEXSPORT