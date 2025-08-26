La Temporada 2024 de Fórmula 1 tuvo un triste final para Sergio 'Checo' Pérez. En la que fue su última carrera como piloto de Red Bull, el mexicano despidió una campaña para el olvido con otro abandono por el choque con Valtteri Bottas en el Gran Premio de Abu Dhabi.

Irónicamente, ahora el finlandés será el compañero del tapatío en Cadillac. La escudería estadounidense confirmó a ambos como pilotos para su temporada debut en 2026, en lo que será una oportunidad de revancha para dos de los pilotos más experimentados de la parrilla.

Checo y Bottas serán los nuevos pilotos de Cadillac | CADILLAC F1 TEAM

Fue a las pocas semanas de la carrera en Yas Marina que la escudería de Milton Keynes confirmó la salida del tapatío, que se quedó sin asiento para 2025. Con ello, llegaron a su fin 14 temporadas consecutivas de Pérez Mendoza en la parrilla de Fórmula 1.

Sin embargo, Checo ahora tendrá una nueva oportunidad de revancha y, sobre todo, podrá hacer más grande el legado que ya tiene en la historia del automovilismo mexicano, en el cual la huella del tapatío es incomparable.

Lo hecho por el tapatío en Fórmula 1 es incomparable |MEXSPORT

Las escuderías y los compañeros de Checo Pérez en Fórmula 1

Las 14 temporadas de Checo Pérez las ha repartido en cinco escuderías y -por ahora- Force India (antes de su cambio a Racing Point) fue con la que más carreras disputó, con un total de 99 Grandes Premios disputados, por 90 de Red Bull.

Con los austriacos es con la escudería con la que mejores resultados obtuvo, con 29 podios, de los cuales cinco fueron victorias, y 932 puntos. Mientras que de sus cinco equipos, McLaren fue el único con el cual nunca subió al podio, aunque sumó 49 puntos.

El mexicano podría salir de Red Bull |RED BULL

Sauber (2011 - 2012): 37 Grandes Premios, tres podios, 80 puntos

McLaren (2013): 19 Grandes Premios, 49 puntos

Force India (2014 a mitad de 2018): 99 Grandes Premios, cinco podios, 400 puntos

Racing Point (Mitad de 2018-2020): 36 Grandes Premios, una victoria, dos podios, 177 puntos

Red Bull (2021-2024): 90 Grandes Premios, cinco victorias, 29 podios, 932 puntos

En cuanto a sus compañeros, el tapatío ha coincidido con seis pilotos diferentes. Kamui Kobayashi fue su primer compañero en Sauber, mientras que en McLaren coincidió con Jenson Button. Nico Hulkenberg y Esteban Ocon fueron sus coequiperos en Force India y posteriormente Lance Stroll.

Red Bull es la escudería con la que mejor le ha ido a Checo |RED BULL

Su último compañero, Max Verstappen, fue con el que más compromisos ha compartido, con un total de 90. Además, juntos ganaron dos Campeonatos de Constructores en Red Bull y el año pasado le dieron un histórico 1-2 a la escudería en el Campeonato de Pilotos, algo que ni siquiera la dupla de Sebastian Vettel y Mark Webber logró.

Las victorias de Checo Pérez en Fórmula 1

El mexicano ha logrado seis triunfos a lo largo de su carrera, el primero en una épica remontada en Sakhir en su última temporada con Racing Point. Mientras que su primera victoria con los de Milton Keynes se dio en Azerbaiyán en 2021, donde repitió dos años más tarde.

La primera victoria de Checo fue en 2020|MEXSPORT

Con los austriacos también subió a lo más alto del podio en Mónaco y Singapur en 2022, algo también memorable pues pocos pilotos han podido ganar ambas carreras en el mismo año. De hecho, Checo fue el primero en lograrlo después de once años. La última victoria de Checo -hasta ahora- fue en Arabia Saudita en 2023. Además, ganó la carrera sprint en Azerbaiyán en 2023.

Sakhir 2020 - Racing Point

Azerbaiyán 2021 - Red Bull

Mónaco 2022 - Red Bull

Singapur 2022 - Red Bull

Azerbaiyán 2023 - Red Bull

Arabia Saudita 2023 - Red Bull

La victoria de Checo Pérez en Mónaco fue histórica|RED BULL

Los podios de Checo Pérez en Fórmula 1

En total, el mexicano ha sumado mil 638 puntos y ha finalizado en 39 ocasiones entre los tres primeros. El primero en 2012 en el Gran Premio de Malasia, en el cual finalizó en la segunda posición con Sauber; mientras que el último fue en China este año, en el cual terminó tercero.

Bakú es el escenario en el que mejor le ha ido, pues además de sus dos victorias en dos ocasiones más subió al podio; le sigue Bahréin con tres, además que en siete escenarios (Turquía, Mónaco, Japón, Italia, Ciudad de México, Bélgica y Arabia Saudita) subió logró dos podios.

Checo tiene seis victorias en 39 podios en F1|MEXSPORT

El tapatío es por ahora el único mexicano que ha subido al podio y lo logró dos veces terminar entre los tres primeros en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en 2021 y en 2022 en tercer lugar. Además de sus 39 podios, Pérez sumó otros seis en carreras sprint.

Así son los números de Checo en Red Bull |RECORD