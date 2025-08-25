¿Amenaza para Checo Pérez? Así ha sido el camino de Valtteri Bottas en la F1

¿De coequipero a piloto principal? Los últimos rumores en el paddock de la Fórmula 1 apuntan a que Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas son los pilotos elegidos por Cadillac para conformar su alineación titular en su temporada debut el próximo año. Será una revancha importante para ambos, aunque la duda es quién de los dos será el "primer piloto".

Tanto el mexicano como el finlandés tienen amplia experiencia en la categoría y comparten otra característica en común: ser el "escudero" de un multicampeón del mundo. Aunque en el caso del finlandés, puede presumir más victorias de las que tuvo el mexicano, además de que quedó subcampeón en dos ocasiones.

Los rumores apuntan a que Bottas será compañero de Checo | MEXSPORT

El camino de Valtteri Bottas en la Fórmula 1

El finlandés debutó en la categoría en 2013, dos años después de Checo Pérez, con Williams y ese año sumó sus únicos puntos cuando finalizó octavo en el Gran Premio de Estados Unidos, penúltima carrera de la temporada. Su primer podio llegó hasta 2014, hasta el Gran Premio de Austria.

Fue hasta 2017, su primer año con Mercedes, que logró su primera victoria en Rusia. A partir de ese momento mantuvo su buen ritmo con las Flechas Plateadas, aunque durante cinco años (2017-2021) su rol fue principalmente el de ser escudero de Lewis Hamilton, en la era de dominio del equipo alemán.

Bottas fue compañero de Hamilton durante la era de dominio de Mercedes | RED BULL

El finlandés y el británico compartieron 100 grandes premios con Mercedes, con 45 podios, 22 de ellos en el primer y segundo lugar, cifra muy lejana a los 31 dobletes que logró Hamilton junto con Nico Rosberg. A pesar de ello, Bottas fue una pieza importante para la obtención de cinco Campeonatos de Constructores (2017-2021) y de cuatro títulos de Lewis (2017-2020).

Bottas salió del equipo en 2021 y a partir de 2022 corrió con Alfa Romeo, posteriormente Sauber, equipo con el cual dejó de estar en los primeros lugares. En los últimos cuatro años, antes de volver a Mercedes como tercer piloto, el finlandés sumó solo diez puntos, por última vez en el Gran Premio de Qatar 2023, en el cual finalizó octavo.

Checo y Bottas se perfilan a ser los pilotos de Cadillac | RED BULL

Comparación de Bottas y Checo Pérez

A lo largo de 246 Grandes Premios completados, Valtteri logró 67 podios, 19 vueltas rápidas, 20 pole positions, dos triunfos en sprint y diez victorias. Además, hizo dos hat-tricks (ganar la pole position, la vuelta más rápida y la carrera). Mientras que Checo, en 281 Grandes Premios completados logró 39 podios, 12 vueltas rápidas, tres pole positions, una victoria en sprint y seis triunfos.

En el caso del finlandés, además fue subcampeón en 2019 y 2020, con dos terceros lugares en 2017 y 2021. Mientras que Checo, fue subcampeón en 2023 y un año finalizó tercero, sus dos mejores resultados hasta ahora.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Checo Pérez será anunciado con Cadillac esta semana? Esto es lo que se sabe sobre su regreso a la F1

Checo Pérez y Bottas serán compañeros en el equipo estadounidense | RED BULL