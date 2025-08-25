Checo Pérez y Valtteri Bottas, dos 'coequiperos' con experiencia para Cadillac

¿De coequipero a piloto principal? Los últimos rumores en el paddock de la Fórmula 1 apuntan a que Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas son los pilotos elegidos por Cadillac para conformar su alineación titular en su temporada debut el próximo año. Tanto el mexicano como el finlandés tienen amplia experiencia en la categoría, además que comparten otra característica en común: ser el "escudero" de un multicampeón del mundo.

En el caso de Bottas, estuvo cinco años (2017-2021) con Mercedes a lado de Lewis Hamilton, en la era de dominio absoluto por parte de las Flechas Plateadas. Mientras que Checo fue el compañero de Max Verstappen justo cuando el neerlandés puso fin al dominio del británico, 2021, y hasta el año pasado. Ahora los dos coincidirán con la escudería estadounidense, por lo que será interesante ver cómo hacen equipos, luego de años acostumbrados a ser el "segundo piloto".

Bottas fue parte de la era de dominio de Mercedes | MEXSPORT

Los números de Valtteri Bottas con Lewis Hamilton

El finlandés y el británico compartieron 100 grandes premios con Mercedes, con 45 podios, 22 de ellos en el primer y segundo lugar, cifra muy lejana a los 31 dobletes que logró Hamilton junto con Nico Rosberg. A pesar de ello, Bottas fue una pieza importante para la obtención de cinco Campeonatos de Constructores (2017-2021) y de cuatro títulos de Lewis (2017-2020).

Los números de Checo Pérez con Max Verstappen

En el caso del mexicano y el neerlandés estuvieron juntos por 90 carreras, diez menos que las que tuvieron Bottas y Hamilton. Como dupla de Red Bull, Checo y Max lograron 26 podios y 14 dobletes, de los cuales solo en dos Pérez Mendoza quedó primero: Arabia Saudita y Azerbaiyán 2023.

Checo fue un gran coequipero para Verstappen | RED BULL

Con ello, el mexicano y el neerlandés se quedaron a dos de igualar la marca de Mark Webber y Sebastian Vettel de mayor cantidad dobletes en la historia de la escudería de Milton Keynes. Sin embargo, Checo y Max lograron lo que el australiano y el alemán nunca pudieron: el 1-2 en el Campeonato de Pilotos, algo que lograron en 2023.

Juntos, el mexicano y el neerlandés ganaron dos Campeonatos de Constructores (2022 y 2023), y Verstappen se coronó en tres ocasiones con Sergio Michel como coequipero (2021, 2022 y 2023). Con ello, el tapatío fue el compañero al que mejor le fue a lado del tetracampeón del mundo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Checo Pérez y Cadillac: así le ha ido con cada escudería de la F1

Max y Checo tuvieron grandes temporadas como compañeros | RED BULL