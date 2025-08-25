¿Es la oportunidad de Pato? Red Bull estaría buscando al compañero de Max para 2026 en la IndyCar

Después de la salida de Checo Pérez, el segundo asiento de Red Bull volvió a ser una silla caliente, más que por el deseo de ser ocupada, por la dificultad que representa tener buenas actuaciones con ese monoplaza, aunque la escudería austriaca ya tiene un plan para revertir la situación.

De acuerdo a información del diario estadounidense "Indystar", Álex Palou ya habría sido contactado por la escudería austriaca para ser el piloto número dos de Red Bull en 2026, aunque la misma fuente confirma que tanto el piloto como Roger Yasukawa, su representante, y el propio equipo de Palou, Chip Ganassi Racing, habrían negado la existencia de dichas conversaciones.

Palou interesa en Red Bull | AP|

Palou, que recientemente ganó su tetracampeonato en la IndyCar, terminó su relación laboral con McLaren en 2023, luego de no subirse al monoplaza papaya, además de que días después de la salida del español, los de Woking contrataron a Oscar Piastri.

Palou interesa en Red Bull | AP|

A pesar del supuesto interés, hay factores que complican la salida de Palou de la IndyCar, en primera el contrato multianual que tiene con Chip Ganassi, su alto salario también es un problema y la residencia permanente en Estados Unidos, algo que (por el momento) sienta bien al piloto español.

El segundo asiento de Red Bull es uno de los ocho lugares que hay disponibles en la parrilla de Fórmula 1 para la siguiente temporada.

