¿Checo Pérez será anunciado con Cadillac esta semana? Esto es lo que se sabe sobre su regreso a la F1

Cuestión de días para el anuncio oficial de Cadillac. El regreso del mexicano Sergio 'Checo' Pérez a la Fórmula 1 es inminente, por lo que ahora la gran pregunta es: ¿cuándo será presentado?

Tras la triste salida de Red Bull Racing, señalado por la derrota en el Campeonato de Constructores 2024, el veterano piloto tapatío tendrá su revancha con la nueva escudería de la máxima categoría del automovilismo deportivo en 2026.

Checo Pérez, en 2024 I RED BULL

¿Cuándo será presentado Checo Pérez?

De acuerdo con Motosport, en su edición latinoamericana, el anuncio oficial de la llegada de Checo Pérez a Cadillac podría adelantarse para el Gran Premio de Países Bajos y no para la carrera en Italia, como se había manejado en las recientes semanas.

La escudería tiene planeado iniciar pruebas en los próximos días, por lo que hará oficial su alineación (Checo Pérez y Valtteri Bottas) para la temporada 2026 lo más pronto posible, es decir, en la primera cita tras el parón veraniego, según el mismo medio.

Bottas, el posible compañero de Pérez I MEXSPORT

El contrato de Checo Pérez

Motosport agrega que el contrato de Checo Pérez con Cadillac es de dos a tres temporadas, sin resultados como condicionante para mantenerse unidos, luego de la mala experiencia del mexicano con Red Bull la campaña pasada, pese ayudar a Max Verstappen en su camino a otro título de F1.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VUELVE LA F1: ¿CUÁNDO Y DÓNDE SE CORRERÁ EL SIGUIENTE GRAN PREMIO?

Checo y Max, en el GP de la CDMX I RED BULL