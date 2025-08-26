Los Memes del regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 con Cadillac

La espera terminó y la ansiada confirmación de Sergio 'Checo' Pérez como piloto de Cadillac finalmente se dio este martes 26 de agosto, justo después de la pausa de verano en la categoría. El mexicano será compañero de Valtteri Bottas, por lo que la escudería estadounidense tendrá una alineación envidiable.

Desde este lunes los rumores de la confirmación empezaron a circular, pero fue hasta hoy que los propios pilotos y el equipo de General Motors lo publicaron. Y como era de esperarse, los memes no tardaron en inundar el internet y las redes sociales.

