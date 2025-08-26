Los Memes del regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 con Cadillac

El mexicano y Valtteri Bottas fueron los pilotos elegidos por la escudería estadounidense
Álex Martínez
| 2025-08-26
Los Memes del regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 con Cadillac
Valtteri Bottas y Checo Pérez fueron elegidos por Cadillac
|
X: @giselle_zm
El mexicano y Valtteri Bottas fueron los pilotos elegidos por la escudería estadounidense
Álex Martínez
| 26 Ago, 2025

La espera terminó y la ansiada confirmación de Sergio 'Checo' Pérez como piloto de Cadillac finalmente se dio este martes 26 de agosto, justo después de la pausa de verano en la categoría. El mexicano será compañero de Valtteri Bottas, por lo que la escudería estadounidense tendrá una alineación envidiable. 

Desde este lunes los rumores de la confirmación empezaron a circular, pero fue hasta hoy que los propios pilotos y el equipo de General Motors lo publicaron. Y como era de esperarse, los memes no tardaron en inundar el internet y las redes sociales. 

|
|
|
|
|
|
|
|
|

 

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: F1 2025: ¿Cuándo y dónde se correrá la siguiente carrera de la temporada?

 

Fórmula 1
Automovilismo
Sergio Checo Perez
Mas sobre:
Fórmula 1
Automovilismo
Sergio Checo Perez

Notas Relacionadas

 