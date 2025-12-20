Chelsea viene de atrás y rescata empate ante Newcastle

El Newcastle United y el Chelsea repartieron puntos tras igualar 2-2 en un encuentro marcado por la volatilidad del dominio y errores defensivos puntuales. Lo que comenzó como una tarde de redención para Nick Woltemade terminó en una remontada parcial de los "Blues", que mantienen su posición en la zona alta de la tabla frente a unas "Urracas" que no lograron sostener su ventaja inicial.

Reparte puntos en St. James' Park | AP

El resurgir de Woltemade en la primera mitad

Tras una semana difícil marcada por un autogol ante el Sunderland, Nick Woltemade transformó las críticas en aplausos durante los primeros 20 minutos de juego. El delantero fue el beneficiario directo de la intensidad de Anthony Gordon, quien se convirtió en el motor ofensivo del Newcastle. El primer tanto llegó apenas al minuto 4, cuando Gordon presionó la salida de Wesley Fofana y Malo Gusto, permitiendo que el balón derivara en un remate que, tras ser tapado por Robert Sánchez, quedó a merced de Woltemade. Poco después, el propio Gordon sirvió un centro preciso que el delantero alemán mandó al fondo de la red para el 2-0. El Newcastle dominó el primer tiempo, e incluso pudo irse con una renta mayor si Woltemade no hubiera fallado una tercera ocasión clara a pase de Gordon.

Newcastle lo ganaba 2-0 | AP

La reacción de los "Blues"

El guion cambió radicalmente tras el descanso. El equipo de Enzo Maresca saltó al campo con una disposición más agresiva y encontró el descuento rápidamente al minuto 49, gracias a un tiro libre ejecutado por Reece James que dejó sin opciones a Aaron Ramsdale. El empate definitivo llegó en el minuto 66, producto de un error defensivo de Malick Thiaw. El central del Newcastle falló en el cálculo de un balón largo enviado por el portero Sánchez, situación que Joao Pedro aprovechó para enfilarse al área y definir con solvencia.

Tensión y oportunidades desperdiciadas

El tramo final del partido fue un intercambio de golpes donde cualquiera pudo llevarse la victoria. Harvey Barnes falló una ocasión clara frente al arco tras un centro de Bruno Guimarães, mientras que Anthony Elanga desperdició un contragolpe sobre la hora. Por parte de la visita, Pedro Neto y Alejandro Garnacho exigieron a Ramsdale con remates al primer poste. El encuentro no estuvo exento de polémica arbitral, incluyendo revisiones de VAR por posibles tarjetas rojas para Garnacho y Reece James, además de una reclamación de penal sobre Anthony Gordon que no fue concedida.

Balance y próximos compromisos

Con este resultado, el Chelsea se mantiene en la cuarta posición con 31 puntos, consolidándose en puestos de Champions League. Por su parte, el Newcastle escala al undécimo puesto con 25 unidades, aunque la preocupación de Eddie Howe radica en la fragilidad defensiva mostrada ante las ausencias de pilares como Botman y Burn. En la siguiente jornada, el Newcastle visitará al Manchester United el 26 de diciembre en el Boxing Day, mientras que el Chelsea recibirá al Aston Villa en Stamford Bridge el día 27.

Chelsea remontó y firmó el empate | AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.