Newcastle vs Chelsea EN VIVO Premier League Jornada 17

Esteban Gutiérrez
20 de Diciembre de 2025

 

 

El emblemático St. James' Park se prepara para uno de los choques más intensos de la Jornada 17 de la Premier League: El Newcastle recibe al Chelsea. 

Los locales, dirigidos por Eddie Howe, llegan con la intención de hacer valer su localía ante un equipo londinense que ha mostrado chispazos de brillantez bajo el mando de Enzo Maresca.

Actualmente, el Newcastle se ubica en la 12va posición con 22 puntos, compartiendo unidades precisamente con el Tottenham. Su rendimiento reciente ha sido una montaña rusa, destacando una contundente victoria 4-1 sobre el Everton hace pocas semanas, aunque vienen de resultados mixtos que los mantienen en la zona media de la tabla. 

Por su parte, el Chelsea llega en una posición privilegiada: 4.º lugar con 28 puntos. Los de Stamford Bridge vienen de vencer 2-0 al Everton el pasado fin de semana, un resultado que cortó una racha de tres partidos sin ganar. 

Con figuras como Cole Palmer y Pedro Neto liderando el ataque, el equipo busca consolidarse en puestos de Champions League y vengar la derrota sufrida en su última visita al norte de Inglaterra.

Un factor clave para este encuentro será la fatiga. Ambos equipos tuvieron compromisos de la EFL Cup entre semana; el Chelsea jugó contra el Cardiff y el Newcastle viajó para enfrentar al Fulham.

