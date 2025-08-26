Red Bull 'ayudó' para que Checo Pérez llegara a Cadillac

La noticia que los aficionados mexicanos esperaban ya es oficial: Sergio “Checo” Pérez regresará a la Fórmula 1 en 2026 como piloto de Cadillac Racing, la escudería estadounidense que debutará en el Gran Circo con un proyecto ambicioso. A su lado estará Valtteri Bottas, conformando una dupla de experiencia para liderar la nueva era de la marca norteamericana.

Sin embargo, antes de apostar por el tapatío, Cadillac quiso obtener referencias directas de Red Bull Racing, equipo con el que Checo terminó su vínculo tras la temporada 2024.

Red Bull avaló a Checo Pérez ante Cadillac

Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac F1, explicó en entrevista con The Race que mantuvieron conversaciones con Red Bull para conocer a detalle los motivos de la complicada última temporada del mexicano, su inesperada salida y, sobre todo, si aún mantenía la motivación para competir al máximo nivel después de un año alejado de las pistas.

“Nos tomamos mucho tiempo para hablar con la gente de Red Bull y obtener información y comentarios. Queríamos asegurarnos de que Checo seguía con hambre de triunfar en la Fórmula 1 y dispuesto a liderar este proyecto”, reveló Towriss.

El directivo también señaló que este mismo proceso se aplicó con Bottas, aunque en su caso contaba con la ventaja de seguir activo como piloto reserva de Mercedes.

La confianza de Cadillac en el mexicano

Towriss admitió que Cadillac tenía dudas razonables sobre el nivel de Checo tras su salida de Red Bull, pero el piloto mexicano disipó cualquier incertidumbre en las reuniones que sostuvieron.

“Teníamos preguntas, teníamos escepticismo sobre algunos de estos temas, y él respondió a todas nuestras dudas con gran éxito. No podríamos haber estado más satisfechos con su respuesta”, aseguró el director.

El propio Towriss reconoció que la situación del segundo asiento en Red Bull ha sido históricamente complicada y que por ello quisieron entender a fondo el contexto antes de tomar una decisión.

Un nuevo capítulo para Checo Pérez en 2026

Tras un año de pausa, el mexicano volverá a las pistas con la responsabilidad de ser líder del nuevo proyecto Cadillac F1. Para la afición, su regreso significa una nueva oportunidad para ver a Checo competir en la élite y, para el piloto, la posibilidad de dejar atrás su turbulento paso final con Red Bull.

