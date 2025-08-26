Checo Pérez da sus primeras palabras como piloto de Cadillac

El hijo pródigo del automovilismo mexicano está de regreso en la Fórmula 1. Después de ocho meses de espera, el retorno de Sergio 'Checo' Pérez se confirmó este martes.

El tapatío conformará la primera alineación de Cadillac a lado de Valtteri Bottas, en la que será la primera temporada de la escudería estadounidense en la categoría. "Es un privilegio enorme", reconoció Pérez Mendoza en el programa Good Morning America.

Bottas y Checo son la dupla elegida por Cadillac | CADILLAC F1

El motivo por el cual Checo Pérez firmó con Cadillac

En su primera entrevista como piloto del equipo de General Motors, oficialmente, el piloto mexicano aseguró que algo que lo motivó a aceptar este reto fue por la oportunidad de empezar de cero. "Es un privilegio enorme, ser parte de algo nuevo, algo que empieza de cero".

"Poner toda la experiencia de ambos en este proyecto. Es por eso que regreso, a un proyecto que representa a toda América", declaró el tapatío. Entre Bottas y él, suman 527 Grandes Premios, 16 victorias, 23 pole positions y 106 podios.

Checo será compañero de Valtteri Bottas | X

Cadillac, un equipo único

El mexicano aseguró que algo que le gustó de la escudería estadounidense es que se han tomado el tiempo para sacar adelante este proyecto, pero que desde el día uno han estado trabajando con compromiso. "Todos tienen mucha experiencia sobre sus hombros y es lo que hace único a este equipo".

Checo y Valtteri son la nueva alineación de Cadillac | X: @Cadillac_F1