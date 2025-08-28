Checo Pérez revela que Max Verstappen fue el primero en felicitarlo por regresar a la Fórmula 1

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 tras algunos meses fuera; después de su etapa con Red Bull, el mexicano llega a Cadillac para aportar más de su experiencia como piloto, algo necesario para la escudería que debutará en la temporada 2026.

MEXSPORT

Verstappen felicitó a Checo Pérez por su regreso a la Fórmula 1

Entre la emoción de su regreso a la Fórmula 1, distintas figuras felicitaron al mexicano, pero Checo Pérez contó que el primero en hacerlo fue su excompañero en Red Bull, Max Verstappen. Además de él, otros pilotos le enviaron mensaje por la noticia.

“Me sorprendió la cantidad de pilotos que me mandaron mensaje. Max (Verstappen) fue el primero. Ex compañeros como (Pierre) Gasly, Franco (Colapinto) me escribieron. Hay un chat en el que la mayoría pusieron mensajes. Fue bueno ver que todos están felices de que estoy de regreso”, contó Pérez en un evento en Ciudad de México.

MEXSPORT

A su lado estará Valtteri Bottas, otro experimentado piloto en la Fórmula 1. Cadillac formó un equipo que genera buenas sensaciones, algo que emociona a Checo, quien aseguró que extrañaba estar en la competencia luego de varios meses.

Checo Pérez extrañaba la Fórmula 1

"Hubo puntos en el año en que sentía que ya no tenía nada más que probar en el deporte, que era tiempo de hacer algo distinto, pero empiezas a ver las carreras, empieza la temporada, me seguía despertando para ver todas las carreras y todo lo que pasaba, me di cuenta que lo extrañaba”, agregó Pérez.

El mexicano vivirá un nuevo desafío en la Fórmula 1, el cual asegura será el último, por lo que quiere aprovecharlo para disfrutar y competir al máximo. Checo Pérez está de vuelta en el Gran Circo y la afición expresa su apoyo en esta etapa.

MEXSPORT

