Excoordinador de McLaren: “‘Checo’ Pérez demostrará que Red Bull se equivocó en dejarlo ir”

Sergio “Checo” Pérez está de regreso en la Fórmula 1 tras un año fuera del Gran Circo. El piloto mexicano fue anunciado oficialmente como nuevo integrante de Cadillac Racing, escudería de General Motors que debutará en la máxima categoría del automovilismo.

La salida de Pérez de Red Bull Racing al finalizar la temporada pasada parecía un duro golpe en su carrera, pero el tiempo ha jugado a su favor. Mientras el mexicano se prepara para un nuevo capítulo con Cadillac, la escudería austriaca atraviesa una de sus peores crisis en la última década, firmando la temporada más floja de los últimos 10 años.

Demostrará que se equivocaron

Ante este panorama, Jo Ramírez, histórico excoordinador de McLaren y una de las voces más respetadas del paddock, aseguró que Pérez tiene la gran oportunidad de no sólo continuar con su carrera de buena forma, sino que también de demostrarle a Red Bull que cometió un error al dejarlo ir.

“Creo que han escogido bien a los dos y espero que Checo se dé cuenta de que esta es la oportunidad de oro que tiene para demostrarle a toda la Fórmula 1, y especialmente a Red Bull, que lo sacaron y pusieron a otros que daban mucho menos rendimiento que él”, comentó Ramírez en entrevista con Milenio.

Asimismo, el exdirectivo también reconoció que Pérez enfrentó dificultades en Red Bull debido a la adaptación al monoplaza y la comparación directa con su compañero de equipo. Sin embargo, también destaco su trabajo por delante de Liam Lawson y Yuki Tsunoda

“Checo tuvo un poco de problemas porque el otro piloto es un fenómeno y se adaptaba más al coche de lo que Checo pudo. Pero Sergio ya lo hizo antes y lo puede volver a hacer”.

Cadillac eligió bien

Ramírez, quien trabajó con leyendas como Ayrton Senna, destacó que la elección de Cadillac fue acertada en cuanto a su nueva alienación, que además de Checo, también contará con otro veterano en Valtteri Bottas. Para Ramírez contar con pilotos experimentados en su debut es clave para obtener resultados sólidos.

“La Fórmula 1 es muy costosa, es muy arriesgado ir con gente que no tiene experiencia. Para mí han hecho una buena elección, porque los dos tienen buena experiencia en la Fórmula 1. Tú puedes ser un león muy bueno, pero a lo mejor vas a destruir varios coches antes de empezar a hacer buenas carreras, entonces es mejor ir a lo seguro con Checo”.

