‘Checo’ Pérez rechazó otras ofertas para firmar con Cadillac: “Había otras opciones”

La noticia que en México se llevaba esperando varias semanas llegó este martes y Cadillac hizo oficial la llegada de Sergio ‘Checo’ Pérez como su nuevo piloto para la próxima temporada. Con esto, además de confirmarse el regreso del mexicano a la categoría reina del automovilismo, también se confirma que ‘Checo’ rechazó otras opciones previo a firmar con Cadillac.

Sergio Pérez regresa a la F1 | IMAGO7

En entrevista para Fox Sports, Sergio Pérez confesó que había varias opciones para volver a la F1 tras salir de Red Bull la pasada temporada baja, sin embargo, el piloto tapatío con 14 años de experiencia en la categoría dejó claro que había más escuderías interesadas en firmarlo, pero desde su punto de vista, Cadillac era la mejor opción.

“Sí, sí había más opciones, pero sin duda (Cadillac) era lo mejor para mí. Ser parte de un proyecto que inicia con una marca tan importante como lo es Cadillac detrás de nosotros, un equipo que representa a toda América, es algo muy especial y fue lo que más me motivo”, declaró Sergio Pérez.

'Checo' Pérez tenía otras opciones para volver a la F1 | IMAGO7

Cadillac, una nueva ilusión para 'Checo' Pérez

Sergio Pérez también señaló que después de estar 14 años de manera ininterrumpida en la F1, estos meses que ha estado sin equipo lo han hecho ver el automovilismo de una manera diferente y esa fue la razón por la que se decantó en firmar con Cadillac, la escudería ideal para su regreso.

“Es un gran proyecto la verdad, con todas las personas que están detrás, es un proyecto que cuando lo empecé a conocer más me emocionaba y me ilusionaba. Pude encontrar lo que buscaba para volver a la Fórmula 1”

Pérez debutará con Cadillac en 2026 | IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡OFICIAL! CHECO PÉREZ VUELVE A LA FÓRMULA 1 CON CADILLAC