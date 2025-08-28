'Demostró muchas cosas en Red Bull': Verstappen aplaude regreso de Checo Pérez a Fórmula 1

Max Verstappen fue cuestionado sobre el regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la Fórmula 1, pues defenderá los colores de Cadillac a partir de 2026.

El piloto neerlandés dijo sentirse contento por volver a ver a Pérez en la parrilla y destacó que será una gran oportunidad para él.

Además, dejó en claro que la última temporada en Red Bull no define el talento y capacidad del mexicano, asegurando que en sus años en RB "demostró muchas cosas".

“Cuando vi la noticia, le mandé un mensaje enseguida. Estoy contentísimo por él. Es un gran tipo y siempre nos hemos llevado muy bien. Me alegra verle de vuelta en la parrilla y cómo va a rendir depende de cómo vaya el coche. Es una buena oportunidad para él.

“Es un comienzo nuevo para él. Una o media temporada no define lo que puedes hacer. Creo que, para Checo, es un nuevo comienzo. Ya demostró muchas cosas antes de Red Bull. Tiene que venir, disfrutarlo y pasarlo bien”, dijo a los medios en Zaandvort.

La dupla Checo-Verstappen en Red Bull

Max Verstappen y Checo Pérez fueron compañeros por cuatro temporadas en la Fórmula 1 y construyeron una de las parejas más exitosas en la historia de la escudería.

En conjunto, ganaron dos Campeonatos de Constructores, ganaron 58 carreras y subieron a 99 podios.

Además, el mexicano fue clave para Verstappen pudiera conquistar el título mundial de pilotos en cuatro ocasiones, especialmente el de 2021.

