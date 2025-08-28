Gran Premio de Países Bajos 2025: ¿Dónde y a qué hora ver la Temporada 2025 de F1?

La espera terminó y los motores volverán a rugir. Después de un mes de descanso, la Temporada 2025 de la Fórmula 1 se reanudará esta semana y con diez carreras más por disputarse, los campeonatos empezarán a definirse.

Óscar Piastri y Lando Norris están al frente en el Campeonato de Pilotos, con casi cien puntos entre el australiano y Max Verstappen. Mientras que en el Campeonato de Constructores, McLaren supera por 299 puntos a Ferrari. Por lo que, con un par de victorias más, los de Woking asegurarán el título.

El Circuito de Zandvoort será la próxima parada de la categoría este año y celebrará su penúltima edición antes de salir del calendario. El Gran Premio de Países Bajos renovó contrato en diciembre de 2024, pero solo hasta 2026, con lo que pondrá fin a una segunda etapa que comenzó en 2021.

¿Quiénes han ganado el Gran Premio de Países Bajos 2025?

En 2021, Zandvoort regresó al calendario de la F1 por primera vez desde 1985; ese año y en los dos siguientes, Verstappen se impuso con Red Bull para regalarle a la "marea naranja" tres grandes victorias. Sin embargo, el año pasado Norris arruinó la celebración del neerlandés, que quedó segundo por delante de Charles Leclerc.

Para este año, Norris y Piastri llegan como favoritos para quedarse con el triunfo. A menos que los de Milton Keynes hayan aprovechado la pausa de verano para mejorar el RB21, parece difícil que Max pueda celebrar nuevamente ante su gente.

¿Dónde y a qué hora ver el Gran Premio de Países Bajos 2025?

Para la edición de 2025, la actividad comenzará el viernes 29 de agosto a las 4:30 horas (tiempo del centro de México), con la primera sesión de Prácticas Libres. La clasificación está programada el sábado 30 a las 7:00 horas, misma hora en que se disputará la carrera el domingo 31.

VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025

Prácticas Libres 1 | 3:30-4:30 horas | Fox Sports y F1TV

Prácticas Libres 2 | 7:00-8:00 horas | Fox Sports y F1TV

SÁBADO 30 DE AGOSTO DE 2025

Prácticas Libres 3 | 2:30-3:30 horas | Fox Sports y F1TV

Clasificación | 6:00-7:00 horas | Fox Sports y F1TV

DOMINGO 31 DE AGOSO DE 2025

Carrera | 6:00 horas | Fox Sports Premium y F1TV

