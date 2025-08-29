"Volverá a su nivel anterior": Helmut Marko habla tras el anuncio de la llegada de Checo a Cadillac

El asesor de Red Bull, Hemut Marko fue una de las personas más críticas cuando Sergio Pérez estuvo en Red Bull; en una de sus declaraciones más recientes, el austriaco ha cambiado de postura, pues ahora mostró su apoyo para la nueva etapa del mexicano en la Fórmula 1.

Helmut Marko compartió con Checo en Red Bull | MexSport

'Cambio de bando'

Desde hace algunos años, Helmut Marko era sin duda alguna la persona más complicada de poder expresar una opinión positiva acerca de Checo Pérez, por lo que pudiera decir al respecto del regreso del piloto, esta vez con Cadillac, aunque todo ha sido extraño, pues lo aficionados esperaban que la opinión fuera negativa, pero terminó siendo todo lo contrario.

En unas declaraciones para el medio alemán Kleine Zeitung, Helmut Marko se ha sincerado al respecto de la llegada a Cadillac de Pérez, argumentando que ha analizado a detalle la situación, junto al anuncio oficial, el cual, desde su punto de vista ha sido "conservador".

"Hablé con él por teléfono y está motivado. Si está motivado y el coche está bien, volverá a su nivel anterior", declaró.

Marko ha comentado que mantiene contacto con Checo | MexSport

Posterior a ello, Marko también mencionó que ha tenido conversaciones con Checo después de sus salida, sin dar detalles de los temas que han tocado en dichas pláticas, solo dijo que alguna de ellas trató de "tequila".

¿Nuevos pilotos a Red Bull?

Otro de los temas que le fueron cuestionados al asesor de la exescudería de Sergio Pérez es la posible llegada del español Álex Palou, tetracampeón de la IndyCar, pero Marko no fue más que contundente con la negación de esta teoría.

"No es cierto. Todo va bien. Vamos según lo previsto. Está totalmente comprometido y tendrá más pruebas con nosotros este año", finalizó.

Pérez será parte del nuevo proyecto de la F1 | Imago7

