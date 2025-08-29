F1: Filtran los pilotos de Red Bull para la temporada 2026

Las escuderías de la Fórmula 1 se comienzan a formar para la temporada 2026, como el caso del debutante, Cadillac, que ya presentó a Sergio Pérez y a Valtteri Bottas. El exequipo del mexicano, Red Bull realizará movimientos.

AP

¿Quiénes serán los pilotos en Red Bull para 2026?

Ralf Bach, periodista cercano a la competencia, filtró los asientos de Red Bull para la próxima temporada, incluidos los de Racing Bulls. Max Verstappen es el único piloto que parece inamovible, pues los tres lugares restantes podrían presentar modificaciones.

De acuerdo con la filtración, Isack Hadjar sea el compañero de Verstappen en Red Bull para la próxima temporada, ya que sus últimas participaciones han agradado en la escudería austriaca.

AP

¿Yuki Tsunoda se va de Red Bull?

Por ello, en Racing Bulls los pilotos serán Liam Lawson y Arvid Lindblad. En Red Bull planean dejar ir a Yuki Tsunoda, luego de que la temporada del japonés no ha sido la mejor al lado de Max Verstappen.

De confirmarse estos movimientos, Red Bull apostaría por una renovación generacional en 2026, al confiar en jóvenes talentos para acompañar a Verstappen y relegar a Tsunoda, cuyo futuro en la Fórmula 1 quedaría en el aire a la espera de nuevas oportunidades.

AP

También te puede interesar: "Volverá a su nivel anterior": Helmut Marko habla tras el anuncio de la llegada de Checo a Cadillac





