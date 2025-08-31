¡Otro abandono! Leclerc y Antonelli sufren fuerte choque que deja fuera al monegasco

Si Ferrari regresó de las vacaciones de verano con la ilusión de ser más competitivos, el Gran Premio de Países Bajos fue un balde de agua fría. Los de Maranello terminaron la carrera en Zandvoort de manera anticipada, con los dos abandonos y los dos autos con grandes daños.

El primero fue un accidente de Lewis Hamilton, que chocó contra las barreras tras perder el control del auto en la Curva 3, en la Vuelta 23 de la carrera. Mientras que en la última parte de la carrera, también se dio el abandono de Charles Leclerc por un choque con Andrea Kimi Antonelli.

Fue un mal fin de semana para Ferrari | X: @F1

Aparatoso choque de Leclerc con Antonelli

Desde la Vuelta 35, el monegasco ya había tenido un incidente con Mercedes, rival de Ferrari por el segundo lugar del Campeonato de Constructores, en una batalla contra George Russell que provocó un toque entre ambos. Sin embargo, los dos pilotos pudieron mantenerse en pista, aunque dirección de carrera informó que se investigaría finalizado el Gran Premio.

Leclerc and Antonelli's dramatic coming together 💥



The Mercedes driver has been handed a 10-second penalty for causing a collision #F1 #DutchGP pic.twitter.com/lxcCc4o1WO — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

Fue en la Vuelta 53 que Leclerc se encontró de nuevo con un rival de las Flechas Plateadas y, en esa segunda ocasión, no salió bien librado. Luego de hacer su segunda parada en boxes, el monegasco salió apenas por delante de Andrea Kimi Antonelli, que paró una vuelta antes.

En el afán de superar al piloto de Ferrari, el italiano no mantuvo su línea de carrera en la curva y se metió sobre la trayectoria del SF-25. Antonelli golpeó en la rueda posterior izquierda el auto de su rival, que giro sobre su propio eje y salió de la pista. Aunque Leclerc regresó a la pista, era imposible regresar a la carrera, con un neumático pinchado y múltiples daños en el coche.

Antonelli provocó el choque con Leclerc | X: @F1

Sanción para Antonelli

Tras la salida del Safety Car, dirección de carrera confirmó una sanción de 10 segundos para el italiano. A ello se sumó otra penalización de cinco por exceder la velocidad en el pitlane. Con la salida del Safety Car a seis vueltas del final, lo que permitió que todas las distancias se acortaran, estos castigos dejaron a Kimi fuera de puntos.

Leclerc sufrió un duro abandono | AP