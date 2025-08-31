"Es tan estúpido": Carlos Sainz, quien terminó sancionado, explota contra Liam Lawson

"Siempre el mismo tipo". Carlos Sainz, piloto de Williams, no se guardó nada en contra de Liam Lawson, de Racing Bulls, y lanzó un duro insulto al neozelandés tras un choque en el Gran Premio de Países Bajos.

Durante el regreso de la Fórmula 1, tras el parón veraniego, las emociones en Zandvoort se tornaron un poco agresivas, con el pasaje entre el español y Lawson como parte de la polémica carrera.

Carlos Sainz, en Zandvoort | AP

¿Qué pasó entre Carlos Sainz y Liam Lawson?

Durante el relanzamiento del GP, tras una bandera amarilla a pocas vueltas de la mitad de la carrera, Carlos Sainz buscó remontar desde la parte baja de la parrilla y su primer objetivo fue Liam Lawson.

Sin embargo, cuando el español apuntó hacia la parte exterior del circuito neerlandés, el piloto de Racing Bulls no le dejó espacio y provocó que el neumático derecho de Sainz y el izquierdo trasero suyo se enredaran.

Sainz insultó a Lawson | CAPTURA DE PANTALLA

El ibérico de Williams fue el más perjudicado, pues terminó con una pinchadura y, además, fue sancionado por los comisarios de pista, quienes le impusieron 10 segundos de castigo, culpándolo del choque por forzar la colisión, pese a que Lawson cambió la trayectoria de su monoplaza.

"¿Están bromeando?", lanzó Sainz a su equipo cuando le informaron del castigo, terminando la comunicación con una risa sarcástica ante la impunidad de Lawson.

"Es tan estúpido": Carlos Sainz insulta a Lawson

Justo después del choque con Liam Lawson, Carlos Sainz no dudó en insultar al neozelandés, quien es conocido por su agresivo estilo de manejo.

"Es tan estúpido. Dios mío, este tipo, siempre el mismo tipo", dijo el español de Williams.

Así terminó el neumático de Sainz | CAPTURA DE PANTALLA