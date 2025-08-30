Oscar Piastri gana la pole position en el GP de Países Bajos en una Qualy dominada por McLaren

McLaren volvió a dominar en el Gran Premio de Países Bajos, pero no fue con el piloto que fue el habitual en el Circuito de Zandvoort. Oscar Piastri estableció un nuevo récord en el circuito y superó a Lando Norris que dominó todo el fin de semana; mientras que Max Verstappen largará como tercero.

La Q1 quedó marcada por lo habitual desde el regreso de la F1, Lance Stroll con otro accidente. El piloto de Aston Martin tuvo un problema con su alerón y terminó por hacer un trompo, que lo obligó a abandonar la clasificación. Piastri terminó como el líder en la Q1, mientras que Ferrari tuvo un desempeño bastante pobre.

Oscar Piastri | AP|

En la Q2, Lando Norris rompió el récord del circuito al hacer una espectacular vuelta, pero los reflectores se los llevó Charles Leclerc por otras razones. El monegasco avisó en su radio que un zorro entró a la curva 10, cosa que fue captada por todas las cámaras del circuito del país tulipán.

Oscar Piastri a buscar la gloria

El joven que ha maravillado a todo el mundo dejó claro que quiere el Campeonato de Pilotos, y si su compañero rompió el récord, él hizo lo propio. Piastri dominó a sus anchas la Q3, por lo que obtuvo su pole position y terminó con el dominio de su compañero en el Circuito de Zandvoort.

Piastri no solo obtuvo el derecho de ser el poleman, sino que también la posibilidad de ganar el Gran Premio de los Países Bajos. En las 34 carreras, los pilotos que largaron con en la primera fila, obtuvieron 26 victorias; 16 desde la pole y 10 desde la segunda posición.

Oscar Piastri | AP|

Isack Hadjar y la gran sorpresa

Pese a los reflectores para los de Woking, la gran sorpresa fue el joven piloto de Racing Bulls. Hadjar estuvo cerca del podio, solo por detrás de Max Verstappen. El joven francés largará desde la segunda fila en la cuarta posición.

Posiciones para el GP de Países Bajos

1. Oscar Piastri – McLaren – 1:08.662

2. Lando Norris – McLaren – +0.012

3. Max Verstappen – Red Bull – +0.263

4. Isack Hadjar – RB – +0.546

5. George Russell – Mercedes – +0.593

6. Charles Leclerc – Ferrari – +0.678

7. Lewis Hamilton – Ferrari – +0.728

8. Liam Lawson – RB – +0.838

9. Carlos Sainz – Williams – +0.843

10. Fernando Alonso – Aston Martin – +0.968

11. Kimi Antonelli – Mercedes – 1:09.493

12. Yuki Tsunoda – Red Bull – 1:09.622

13. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber – 1:09.622

14. Pierre Gasly – Alpine – 1:09.637

15. Alexander Albon – Williams – 1:09.652

16. Franco Colapinto – Alpine – (sin tiempo válido)

17. Nico Hülkenberg – Kick Sauber – (sin tiempo válido)

18. Esteban Ocon – Haas – (sin tiempo válido)

19. Oliver Bearman – Haas – (sin tiempo válido)

20. Lance Stroll – Aston Martin – (sin tiempo válido)

Gran día de Hadjar | AP|

