¿Otra vez? Fox Sports no pasó las práctica 1 del GP de Países Bajos a pesar de estar programados

Aficionados se quejaron en redes sociales luego de que no pudieran ver las prácticas libres en Zandvoort en la vuelta de la Fórmula 1
Marcos Olvera García
| 2025-08-29
AP
No paran las polémicas en Fox Sports, ahora, en el regreso de la Fórmula 1 tras el parón de verano, la televisora ha fallado durante las primeras transmisiones del Gran Premio de Zandvoort.

En la programación de los diversos sistemas de cable donde está Fox Sports, incluida la aplicación Premium, las primeras prácticas del Gran Premio de Países Bajos estaban programadas para ser transmitidas, algo que no pasó.

 

 

En redes sociales, varios internautas fanáticos de la Máxima Categoría del Automovilismo, se quejaron de las transmisiones de Fox Sports, pues no han podido ver las pruebas y no saben si podrán ver el Gran Premio el próximo domingo.

Aunque hay rumores de que Televisa puede ser la casa del automovilismo para 2026, aún no se sabe que pasará con los derechos de la Fórmula 1 por lo que resta de esta temporada.

Así se anunció la transmisión de F1 | @FOXSportsMX
Fórmula 1
