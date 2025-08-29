¿Otra vez? Fox Sports no pasó las práctica 1 del GP de Países Bajos a pesar de estar programados

No paran las polémicas en Fox Sports, ahora, en el regreso de la Fórmula 1 tras el parón de verano, la televisora ha fallado durante las primeras transmisiones del Gran Premio de Zandvoort.

En la programación de los diversos sistemas de cable donde está Fox Sports, incluida la aplicación Premium, las primeras prácticas del Gran Premio de Países Bajos estaban programadas para ser transmitidas, algo que no pasó.

Pese a aparecer en su parrilla de programación, en Fox Sports de México, no están transmitiendo las prácticas del GP de Zandvoort de nuevo 🙄



En su lugar se está transmitiendo Fox Fit en Fox Sports 1 y Un programa sobre la F2 en su canal Premium. pic.twitter.com/MMk4Zo9p0o — 🏁【 Alerta F1 】🏁 (@AlertaF1) August 29, 2025

En redes sociales, varios internautas fanáticos de la Máxima Categoría del Automovilismo, se quejaron de las transmisiones de Fox Sports, pues no han podido ver las pruebas y no saben si podrán ver el Gran Premio el próximo domingo.

Aunque hay rumores de que Televisa puede ser la casa del automovilismo para 2026, aún no se sabe que pasará con los derechos de la Fórmula 1 por lo que resta de esta temporada.

Así se anunció la transmisión de F1 | @FOXSportsMX|