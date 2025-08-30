Lando Norris domina la Práctica Libre 3; Oscar Piastri terminó con el segundo mejor tiempo

El regreso de la Fórmula 1 volvió con lo inevitable: el dominio de McLaren en todos los sentidos. Ahora, Lando Norris se llevó todos los honores en las Prácticas Libres del Gran Premio de Países Bajos, ya que en los tres obtuvo el mejor tiempo; mientras que su compañero, Oscar Piastri, también obtuvo grandes tiempos, ya que terminó en el segundo puesto.

El Circuito de Zandvoort estuvo rodeado por varias nubes, aunque todo terminó por ser una práctica fresca con probabilidad de lluvia. La gran mayoría de pilotos salió con neumáticos medios, y cuando la pista se empezó a poblar, fue el británico de color papaya quien volvió a marcar el ritmo.

Lando Norris | AP|

Sin embargo, su joven compañero lo superó en poco tiempo, pero Lando Norris se guardó todo para los últimos 20 minutos. El británcio de Woking obtuvo un mejor tiempo que Piastri y ningún otro piloto lo alcanzó, aunque George Russell también estuvo muy cerca de los dos pilotos papaya.

Carlos Sainz y su gran sorpresa

La gran sorpresa en la PL3 del país tulipán fue Carlos Sainz, quien con su Williams quedó muy cerca del podio. El español tuvo un día redondo y fue mejor que Max Verstappen y los pilotos de Ferrari.

Oscar Piastri | AP|

Los mejores 10 del PL3

Lando Norris – McLaren – 1:08.972

Oscar Piastri – McLaren – +0.242

George Russell – Mercedes – +0.886

Carlos Sainz – Williams – +0.941

Max Verstappen – Red Bull – +0.953

Charles Leclerc – Ferrari – +0.966

Alexander Albon – Williams – +1.127

Lance Stroll – Aston Martin – +1.131

Isack Hadjar – RB – +1.194

Fernando Alonso – Aston Martin – +1.260

George Russell | AP|

