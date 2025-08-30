Helmut Marko da fecha límite para conocer el futuro de Yuki Tsunoda en Red Bull

La temporada de Red Bull ha estado llena de altibajos, aunque no todo es malo para la escudería austríaca. Max Verstappen continuará siendo el piloto para los de las bebidas energéticas, aunque el segundo asiento del equipo es aún una incógnita.

Yuki Tsunoda es el actual coequipero de 'Mad-Max', sin embargo, su continuidad está en el aire por diversos factores. El primero es su bajo desempeño en la actual temporada tras sustituir a Liam Lawson en la tercera carrera de la campaña, la segunda es porque la escudería finalizará contrato con Honda, marca de la cual es piloto Yuki.

Yuki | AP|

Tras los rumores para conocer una posible salida, Helmut Marko, asesor de la escudería, dio un par de declaraciones para conocer el futuro de Tsunoda. El austriaco también agregó una fecha tentativa para conocer su continuidad: el Gran Premio de México.

"Acercarse a Max y ofrecer ese nivel de rendimiento de forma constante. Por eso hemos pospuesto las fechas de las opciones, y ahora analizaremos las próximas carreras y entonces se tomará una decisión", comentó. "Diría que alrededor de México".

Yuki | AP|

Su ventaja: Laurent Mekies

Pese a todo, Tsunoda tiene una gran ventaja para continuar en Red Bull, el nuevo jefe de la escudería de Milton Keynes. Laurent Mekies conoce muy bien a Yuki desde su época en Racing Bulls, por lo que aquel factor podría influir en la decisión.

