'Muy triste, muy frustrante': Carlos Sainz explota contra Liam Lawson

Volvió la Fórmula 1 y con ella las emociones y grandes acciones dentro del emparrillado, pero también no puede faltar el drama, el cual desde este primer fin de semana ya se hizo presente, esto tras una riña entre Carlos Sainz (Williams) y Liam Lawson (Racing Bulls).

Un piloto que expone a los compañeros

Todo ocurrió durante la Curva 1 del Circuito de Zandvoort, Países Bajos, donde el piloto neozelandés, Liam Lawson, realizó una maniobra en la que tocó el auto de Carlos Sainz, la polémica vino ya que en la curva es común que las monoplazas la lleven en paralelo, sin embargo, el piloto de Racing Bulls, perdió la línea y termino por cruzarse al Williams del español, lo que causó su molestia.

“Es tan estúpido. Dios mío, este tipo, siempre es el mismo tipo”, dijo Sainz por la radio a su equipo luego de que Lawson se cruzara en la curva y terminará por contactar con el auto del piloto de Williams.

Frustración total en Sainz

Al finalizar la carrera, el piloto español expresó su molestia con su colega neozelandés, además de estar desconcertado con la FIA, luego de recibir una penalización de 10 puntos, afectando directamente su desempeño en el campeonato.

“Hoy fue muy difícil porque, en primer lugar, sufrí un incidente que me costó otros 10 puntos en el campeonato cuando estaba ejecutando uno de mis mejores fines de semana del año. Esa es la frustración número uno.

La frustración número dos es competir con un tipo que no es la primera vez que lo vemos exponiéndose a tener un incidente con otro piloto. He competido con muchísimos pilotos en esta pista en la curva 1, y con pilotos de calidad que permiten un movimiento lado a lado como ese en una curva tan bonita como la de Zandvoort. Hoy elegí tener esa acción lado a lado con alguien que prefiere no tenerla y prefiere arriesgarse a un incidente”, declaró Sainz.

Pero además, recibir una penalización de 10 segundos es algo inaceptable, algo que no entiendo, algo que necesito una explicación y, sin embargo, estoy muy confundido. La FIA siempre nos dice que las puertas están abiertas para ir a ver a los comisarios y consultar cualquier duda, acabo de recibir un mensaje diciendo que prefieren no hablar conmigo ahora mismo, solo quiero saber”, concluyó un muy molesto Sainz.

