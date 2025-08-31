Gran Premio de Países Bajos EN VIVO Fórmula 1 Temporada 2025

Después de semanas de espera, vuelve la adrenalina de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Países Bajos, la decimoquinta carrera de la temporada 2025.
Tras una vibrante clasificación, Oscar Piastri se quedó con la pole position gracias una gran vuelta que apenas superó por 0.012 segundos a Lando Norris, su cooequipero.
McLaren buscará aumentar su ventaja en la cima del Campeonato de Constructores para encaminarse hacia el título.
SIGUE EN VIVO LAS ACCIONES DE LA CARRERA:
TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: "Volverá a su nivel anterior": Helmut Marko habla tras el anuncio de la llegada de Checo a Cadillac
Mas sobre: