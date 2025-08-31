Piastri capitaliza la pole y se lleva la victoria en caótico Gran Premio de Países Bajos

Las fallas en el auto de Lando Norris a seis vueltas del final, le dieron al Gran Premio de Países Bajos un final apasionante. El abandono del británico le dio a Max Verstappen, a cuatro giros del final, competir por la victoria contra Óscar Piastri, que mantuvo la temple en Zandvoort y sumó su séptima victoria del año.

Aunque el neerlandés se esforzó por no perder la distancia ,el RB21 no pudo contra la potencia del MCL39. El australiano tuvo una buena largada en el relanzamiento y rápidamente se puso a más de un segundo de distancia. Verstappen, por su parte, pudo defender el segundo lugar, mientras que Isack Hadjar hizo una carrera perfecta para subir por primera vez al podio.

La carrera en Zandvoort estuvo llena de incidentes | AP

Caótica carrera en Zandvoort

Con la temple de un campeón, Piastri defendió su pole position de princpio a fin y ni siquiera los tres safety cars que salieron durante la carrera incomodaron al actual líder del Campeonato de Pilotos. En cada relanzamiento, el australiano se defendió bien de los ataques de Norris y Verstappen para afianzarse en la lucha por el título.

En cuanto al neerlandés, fue el abandono del británico lo que le permitió ganar una posición en el podio. En la largada, el tetracampeón hizo un buen movimiento para colocarse segundo, pero sobre el avance de la carrera Norris no tardó en recuperar el puesto sin oposición.

Piastri tuvo una carrera limpia de principio a fin | AP

Fue hasta la Vuelta 65 que el británico reportó problemas con la unidad de potencia y de inmediato su auto se detuvo en medio de la pista. La falla mecánica del MCL39 provocó el tercer auto de seguridad, después de los que salieron por los choques de Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Sin embargo, este incidente dejó más emoción que los otros dos.

Con tan solo cuatro vueltas por correr cuando se reanudó la carrera, parecía una oportunidad perfecta para que Max peleara por la victoria y George Russell por el tercer lugar. Al final, no hubo tiempo suficiente para que se modificaran las posiciones.

Verstappen quedó segundo en la carrera de casa | AP

Hadjar, ¿futuro compañero de Verstappen?

Para nadie es mentira que el francoargelino ha sido el mejor de la familia de Red Bull, además de Max, con mejores resultados que Yuki Tsunoda y Liam Lawson en un Racing Bulls. Incluso al inicio del fin de semana se filtró que la escudería austriaca ya tomó la decisión de darle una oportunidad en 2026.

Por ahora, Hadjar parece no preocuparse por ello y después de lo que parecía un inicio incierto de temporada, con su choque en la vuelta de formación en Australia, dejó claro que fue apenas un despiste. Isack hizo una gran carrera para mantenerse cuarto entre tantos incidentes y al final, con el abandono de Norris, subió por primera vez al podio.

Hadjar logró su primer podio de su carrera | AP