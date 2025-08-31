¡Amargo podio! Isack Hadjar rompe su trofeo del Gran Premio de Países Bajos

Con consistencia y paciencia, Isack Hadjar logró su primer podio en Fórmula 1 este domingo, con su tercer puesto en el Gran Premio de Países Bajos. El francoargelino mantuvo el cuarto puesto con una buena defensa ante los ataques de pilotos como Charles Leclerc y George Russell, y a seis vueltas del final se vio favorecido por el abandono de Lando Norris.

Sin embargo, su celebración se vio "arruinada" por un desafortunado incidente, cuando durante la celebración en el garage de Racing Bulls se rompió su trofeo de cerámica. No es la primera vez que ocurre algo similar, pero en esta ocasión trascendió que fue en el primer podio de Hadjar.

Hadjar subió al podio por primera vez en la Fórmula 1 | AP

Así se rompió el trofeo de Hadjar

Fue durante la celebración en el garage de los de Faenza que se dio el desafortunado incidente. Entre las fotografías y el tradicional baño de champaña y de la bebida Red Bull, Hadjar dejó su trofeo en el piso, pero el movimiento provocó que la pieza se rompiera en dos partes.

La reacción del piloto fue de sorpresa, mientras que los demás integrantes del equipo no pudieron evitar las risas. De momento no se ha confirmado si se le dará una nueva replica a Hadjar, pues en 2023, cuando Lando Norris rompió el trofeo de Max Verstappen en Hungría, la organización sí le dio uno nuevo al neerlandés.

Hadjar rompió su trofeo de forma accidental | X: @F1

El valor especial del trofeo de Hadjar

Para esta edición, los organizadores de la carrera en Zandvoort encargaron a Studio Piet Boon la creación de trofeos de cerámica pintados a mano en azul de Delft, una técnica tradicional neerlandesa. El del tercer lugar tenía pinceladas más marcadas en azul, comparados con el de Óscar Piastri.

Además, el diseño estaba inspirado en la primera carrera realizada en Países Bajos, en 1939, cuando la carrera se celebró en circuito urbano. El director deportivo, Jan Lammer, compartió que el objetivo era rendir homenaje a la historia del automovilismo neerlandés, así como reflejar la modernidad del diseño contemporáneo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Otro abandono! Leclerc y Antonelli sufren fuerte choque que deja fuera al monegasco

Hadjar finalizó en tercer lugar en Zandvoort | AP