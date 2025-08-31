¿Rumbo a Red Bull? Isack Hadjar logró su primer podio en Fórmula 1 y vive una temporada de ensueño

Del abandono al podio. La Temporada 2025 de Isack Hadjar dio un giro de 180° en Zandvoort y con su podio en el Gran Premio de Países Bajos, el piloto francoargelino confirmó que su accidente en Melbourne es cosa del pasado. El novato de Racing Bulls tuvo una carrera consistente y defendió de gran manera su cuarto lugar, que se convirtió en tercer por el abandono de Lando Norris.

Fue el primer podio de su carrera en Fórmula 1 para Hadjar y si bien fue circunstancial, el mérito del piloto de 20 años fue la consistencia. Pese a tener la presión de pilotos como Charles Leclerc y George Russell, Isack no perdió la posición en ningún momento y confirma que, después de Max Verstappen, es el mejor piloto del grupo Red Bull.

Hadjar tuvo una gran carrera en Zandvoort | RED BULL

Del choque al podio, una historia de superación

Parte del equipo junior de los de Milton Keynes desde 2022, en 2023 y 2024 tuvo sus primeras oportunidades en un auto de la máxima categoría, al salir a las Prácticas de cuatro Grandes Premios. El francés salió a pista en México (2023) con AlphaTauri, y Gran Bretaña (2024) y Abu Dhabi (2023 y 2024) con Red Bull.

El año pasado, además, estuvo en la pelea por el campeonato de Fórmula 2, en disputa constante con Gabriel Bortoleto. Y aunque el brasileño se quedó con el título, Hadjar ascendió al asiento de Racing Bulls, primero con Yuki Tsunoda como compañero y posteriormente con Liam Lawson.

Hadjar finalizó en el tercer puesto | RED BULL

La temporada no empezó bien y en el Gran Premio de Australia, por las condiciones de la pista, chocó desde la vuelta de formación. Fue un decepcionante inicio para Isack, que no pudo ocultar las lágrimas en Melbourne ante la frustración del mal inicio en la máxima categoría.

Sin embargo, el tiempo le ha dado revancha. Sus primeros puntos llegaron apenas en la tercera carrera, Japón, y también sumó en Arabia Saudita (10), Emilia Romagna (9), Mónaco (6) y España (7). Tras eso sumó cinco carreras sin sumar, pero hoy se reencontró y no solo eso, sino que logró su mejor resultado y su primer podio.

El francés ha mejorado sus resultados | RED BULL

¿Rumbo a Red Bull?

Desde antes del inicio de la carrera en Zandvoort comenzaron a circular rumores de que Red Bull ya eligió a Isack como compañero de Verstappen en 2026. No obstante, por ahora todo es especulación y la escudería afirma que tendrán paciencia y analizarán muchos factores antes de tomar una decisión.

Lo que está claro es que, además del neerlandés, es el mejor de la familia Red Bull, es decir, entre las dos escuderías. Con su tercer lugar llegó a 37 puntos, 17 más que Lawson y 25 más que Tsunoda. Ademásque en qualy tiene ocho apariciones en Q3 por seis del japonés y cinco del neozelandés.

Hadjar logró su primer podio de la categoría | RED BULL