Gran Premio de Italia 2025: ¿Dónde y a qué hora ver la actividad en Monza?

Será la última visita de la categoría en Europa, con McLaren todavía a la cabeza

Ana Patricia Spíndola Andrade
4 de Septiembre de 2025
El GP de Italia será la última parada de la categoría en Europa
El final de la Temporada 2025 de la Fórmula 1 se siente cada vez más cerca. El Gran Premio de Italia será la última parada de la categoría en Europa y tras eso quedarán solo ocho carreras (el último tercio del calendario) por disputarse. 

El Autódromo Nazional di Monza forma parte del Gran Circo desde 1950, cuando se disputó el primer campeonato de la categoría. Por lo que la celebración de su aniversario número 75 genera grandes expectativas, así como la oportunidad de Ferrari de darle vuelta a la página. 

Los de Maranello vienen de un doble abandono en el Gran Premio de Países Bajos, por lo que tienen la urgencia de sumar nuevamente puntos para no perder más terreno con Mercedes en la lucha por el subliderato. Mientras que McLaren ya está casi a un nivel inalcanzable, con más de 300 puntos de ventaja. 

La actividad de la temporada continúa en Monza
Dominio abrumador de los de Woking 

Matemáticamente, todavía falta para que el equipo papaya repita el título de manera anticipada. Sin embargo, con un doblete en Monza estaría más cerca de lograrlo. 

Hasta ahora, los de Woking han ganado 12 de 15 carreras disputadas, por lo que no hay duda alguna de que tienen el mejor auto de la parrilla. Por lo que la duda se reduce a quién de los dos pilotos se quedará con el Campeonato de Pilotos

Por ahora Óscar Piastri tiene una ventaja de 34 puntos gracias al abandono de Lando Norris en Zandvoort. Sin embargo, matemáticamente el australiano todavía no tiene asegurado el título y es posible que el británico se recupere. 

Ferrari difícilmente competirá en casa
¿Dónde y a qué hora ver la actividad del Gran Premio de Italia? (Tiempo del centro de México)

VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE 2025 
Prácticas Libres 1 | 4:30 - 5:30 horas | Fox Sports y F1TV
Prácticas Libres 2 | 8:00 - 9:00 horas | Fox Sports y F1TV

SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE 2025 
Prácticas Libres 3 | 3:30 - 4:30 horas | Fox Sports y F1TV
Qualy | 7:00-8:00 horas | Fox Sports y F1TV

DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE 2025 
Carrera | 6:00 horas | Fox Sports y F1TV

Monza será la última parada de la F1 en Europa
