Gran Premio de Italia 2025: ¿Dónde y a qué hora ver la actividad en Monza?

El final de la Temporada 2025 de la Fórmula 1 se siente cada vez más cerca. El Gran Premio de Italia será la última parada de la categoría en Europa y tras eso quedarán solo ocho carreras (el último tercio del calendario) por disputarse.
El Autódromo Nazional di Monza forma parte del Gran Circo desde 1950, cuando se disputó el primer campeonato de la categoría. Por lo que la celebración de su aniversario número 75 genera grandes expectativas, así como la oportunidad de Ferrari de darle vuelta a la página.
Los de Maranello vienen de un doble abandono en el Gran Premio de Países Bajos, por lo que tienen la urgencia de sumar nuevamente puntos para no perder más terreno con Mercedes en la lucha por el subliderato. Mientras que McLaren ya está casi a un nivel inalcanzable, con más de 300 puntos de ventaja.
Dominio abrumador de los de Woking
Matemáticamente, todavía falta para que el equipo papaya repita el título de manera anticipada. Sin embargo, con un doblete en Monza estaría más cerca de lograrlo.
Hasta ahora, los de Woking han ganado 12 de 15 carreras disputadas, por lo que no hay duda alguna de que tienen el mejor auto de la parrilla. Por lo que la duda se reduce a quién de los dos pilotos se quedará con el Campeonato de Pilotos.
Por ahora Óscar Piastri tiene una ventaja de 34 puntos gracias al abandono de Lando Norris en Zandvoort. Sin embargo, matemáticamente el australiano todavía no tiene asegurado el título y es posible que el británico se recupere.
¿Dónde y a qué hora ver la actividad del Gran Premio de Italia? (Tiempo del centro de México)
VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE 2025
Prácticas Libres 1 | 4:30 - 5:30 horas | Fox Sports y F1TV
Prácticas Libres 2 | 8:00 - 9:00 horas | Fox Sports y F1TV
SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE 2025
Prácticas Libres 3 | 3:30 - 4:30 horas | Fox Sports y F1TV
Qualy | 7:00-8:00 horas | Fox Sports y F1TV
DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE 2025
Carrera | 6:00 horas | Fox Sports y F1TV