¡De la IndyCar a la F1! Colton Herta se une a Checo Pérez y Valtteri Bottas en Cadillac

¡Cupos llenos! Una semana después de confirmar a Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas como pilotos, Cadillac, escudería que se sumará a la Fórmula 1 para la Temporada 2026, confirmó que Colton Herta será la reserva del equipo, al menos el próximo año.

Desde que la F1 dio el visto bueno para la llegada del equipo de TWG Motorsport, el estadounindense fue uno de los principales candidatos. Al final, la escudería eligió al mexicano y al finlandés, pero mantendrá a Herta como piloto de pruebas y con ello se cerraron las puertas a otros como Felipe Drugovich o Mike Schumacher, que esperaban al menos esa oportunidad.

Cadillac ya tiene su equipo conformado | X: @Cadillac_F1

De la IndyCar a la F1, un sueño que sigue vivo

Sobre esta oportunidad con Cadillac, Herta -ganador más joven de IndyCar en 2019- afirmó que toda su vida ha trabajado para llegar a este momento. "Esta es una oportunidad de ensueño, por la que he estado trabajando durante mucho tiempo. Formar parte de la propuesta de Cadillac F1 en un momento tan crucial es algo que no podía dejar pasar".

"Mi sueño siempre ha sido competir en la Fórmula 1, y considero este paso un gran paso hacia esa meta. Por ahora, me centro en darlo todo por Cadillac F1 y ayudar a construir un equipo competitivo", declaró.

Un impulso para el automovilismo estadounidense

Desde la Temporada 2016, Estados Unidos tiene presencia en la Fórmula 1 con Haas. Sin embargo, la escudería no termina por colocarse como un equipo norteamericano en el imaginario colectivo, algo que podría complicarse todavía más con la llegada de Cadillac.

Checo y Bottas serán los pilotos principales, Herta el de pruebas | X: @Cadillac_F1

El equipo nuevo no ha perdido oportunidad para hacer campaña como "la escudería de las Américas", apostando a consolidarse en todo el continente, y que se refuerza con el fichaje de un personaje como Checo Pérez, quien tiene tanto seguidores en toda la región. Mientras que con el fichaje de Herta, Cadillac vuelve a enfocarse en el público estadounidense.

"Su experiencia en el automovilismo estadounidense de élite como parte de la familia TWG Motorsport lo convierte en la persona ideal para este puesto, y aportará una perspectiva, una visión y una energía nuevas", declaró el director del equipo, Graeme Lowdon.

"Que un piloto estadounidense se una a un equipo estadounidense de Fórmula 1 es un momento enormemente significativo, no solo para nuestro equipo, sino para el automovilismo estadounidense en su conjunto. Colton representa la pasión, la ambición y el espíritu competitivo que definen al equipo Cadillac de Fórmula 1", añadió.

Herta se unirá como piloto de pruebas | X: @ColtonHerta