Ferrari desvela su decoración para el Gran Premio de Italia, en honor a Niki Lauda

La Fórmula 1 llega a Italia, para la última carrera del año en Europa, y Ferrari buscará renovarse en casa y sacudirse el mal trago que pasó en Zandvoort. Los de Maranello sufrieron dos abandonos en el Gran Premio de Países Bajos, lo que acortó su ventaja con Mercedes en el Campeonato de Constructores.

Por lo que Il Cavallino Rampante está prácticamente obligado a sumar con ambos autos por delante de las Flechas Plateadas este fin de semana. De momento, se desconoce si Ferrari presentará algún paquete de actualizaciones para el Gran Premio de Italia, lo que es un hecho es que tendrá una decoración especial, en honor a Niki Lauda.

Ferrari tendrá nueva decoración | X: @ScuderiaFerrari

La decoración de Ferrari inspirada en Niki Lauda

El equipo italiano llega a 'El templo de la velocidad' con la esperanza de que el apoyo de los tifosi les permita sumar un podio más. Lo buscarán con un monoplaza especial, cuya decoración hace un homenaje al 312 T de 1975, con el cual Niki Lauda conquistó el primer título de su carrera hace 50 años.

El auto se mantiene en su mayoría en rojo, pero la tapa del motor está pintada de blanco, con los números de los pilotos enmarcados sobre un fondo del mismo color. De igual manera, se añadieron franjas blancas a los flancos del coche, mientras que los alerones delanteros y traseros son plata, con neumáticos retro para parecerse a los de 1975.

El auto rinde homenaje a Niki Lauda | X: @ScuderiaFerrari

Nuevo monoplaza, nuevo uniforme

La escudería también presentó los uniformes especiales, inspirados en esa época. El logo es rectangular, con un monno, zapatillas y cascos especiales. "Como cada año, estamos deseando salir a la pista en Monza, especialmente unos días después de Zandvoort, que no dio los resultados que esperábamo".

"Incluso si demostramos que teníamos el ritmo de carrera para hacerlo bien. Sin embargo, para lograrlo, debemos dejar de lado las emociones y concentrarnos en garantizar que ejecutemos el fin de semana lo mejor posible, desde la primera vuelta de los entrenamientos libres hasta la última vuelta de la carrera", declaró el director del equipo, Fred Vasseur.

Será la primera ocasiñon que Hamilton corra como piloto de Ferrari en el Autódromo Nazionale di Monza, donde el año pasado Charles Leclerc se quedó con la victoria.

Leclerc buscará repetir su victoria | X: @ScuderiaFerrari