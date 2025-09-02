Carlos Sainz compara a Liam Lawson con Checo Pérez tras incidente en Países Bajos

El español terminó con mucha molestia la carrera en Zandvoort por la sanción de diez segundos

Ana Patricia Spíndola Andrade
2 de Septiembre de 2025
Carlos Sainz compara a Liam Lawson con Checo Pérez | AP

La visita a Zandvoort dejó in resultado frustrante para Carlos Sainz. El español largó desde el noveno puesto y se ilusionó con sumar puntos en el Gran Premio de Países Bajos, pero un roce con Liam Lawson frustró sus aspiraciones. 

Después del accidente de Lewis Hamilton, en la reanudación una vez que el auto de seguridad salió de la pista, los dos pilotos se encontraron en la Curva 1. El español tomó la trazada exterior, pero no evitó el contacto del neozelandés, que chocó con el tren delantero del Williams

La molestia de Sainz y la comparación con Checo Pérez 

Los comisarios consideraron que el español fue el responsable del contacto y lo penalizaron con diez segundos, algo que el piloto consideró "pura broma". Además, tras la carrera no ocultó su frustración cuando atendió a la prensa. 

Sainz terminó la carrera en Zandvoort muy molesto
Sainz terminó la carrera en Zandvoort muy molesto | AP

Sainz consideró que fue un movimiento y recordó que en otros momentos no tuvo problemas. "Lo llevo haciendo cuatro o cinco años con pilotos como Checo, Fernando, Gasly, Verstappen, Leclerc, Piastri y nunca ha pasado nada". 

"La Curva 1 de Zandvoort te incita a correr en paralelo. Por alguna razón que todavía no entiendo, hemos llegado a tener contacto con Liam", declaró el español y aunque nombró a varios pilotos, destacó Sergio 'Checo' Pérez, pues fue en su lugar que Lawson llegó a Red Bull, aunque solo estuvo dos carreras. 

Lawson responde a las críticas de Sainz

El piloto de Williams fue más allá y afirmó que al momento de competir con Lawson, parece que el piloto de Racing Bulls siempre elige el contacto a competir en paralelo. "Parece preferir tener un pequeño contacto y arriesgarse a un abandono o un pinchazo, como nos pasó a nosotros, que aceptar tener dos coches uno al lado del otro".

Los comisarios consideraron que el contacto fue culpa del español
Los comisarios consideraron que el contacto fue culpa del español | CAPTURA

"Espero que adquiera más experiencia, porque sabe que se está jugando demasiados puntos por una maniobra innecesaria como la suya. Pero además, que me sancionen con 10 segundos por ello me parece una auténtica broma", añadió. 

Ante esto, Liam no se quedó callado y señaló que Sainz le "arruinó el día". Además que consideró que el reglamento es claro. "Sabemos cómo está escrito. Y este año también me ha tocado, cuando iba a adelantar y pensé que me debían dar espacio, pero no lo hicieron, y me sancionaron, así que es algo de lo que aprendemos.

"Todos lo sabemos, así que es lo de la reanudación. Está súper resbaladizo, con los neumáticos fríos, y está bien intentar la maniobra, pero es arriesgado, y nos tocamos, lo cual no es lo ideal, pero por eso le sancionaron. Puede hacer todos los comentarios que quiera. Ojalá viniera a hablar conmigo en lugar de contárselo a todo el mundo", finalizó. 

A Lawson le molestron las palabras del español
A Lawson le molestron las palabras del español | AP&nbsp;

