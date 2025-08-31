¿Cuándo y dónde se correrá el próximo Gran Premio de la Fórmula 1?

Con el Gran Premio de Países Bajos finalizado, el turno ahora será para Italia en el icónico Circuito de Monza. Con el ritmo mostrado durante la temporada, la expectativa es que la victoria se la lleve algún piloto de McLaren, luego de que el año pasado, el ganador fue Charles Leclerc.

AP

McLaren, el rival a vencer en la Fórmula 1

En este punto de la temporada, el equipo a vencer es McLaren, con dos pilotos que pelean fuertemente el Campeonato de Pilotos, el cual le arrebatarán al neerlandés, Max Verstappen, quien lo ganó cuatro veces consecutivas.

Los de McLaren buscarán sumar los puntos necesarios para acercarse cada vez más al Campeonato. El escenario será el Circuito de Monza, en Italia, donde se celebrará la 16ta carrera de la temporada del 5 al 7 de septiembre.

La escudería británica ha demostrado un paso firme en las últimas competencias y se perfila como la gran protagonista en Monza. Con Lando Norris y Oscar Piastri en plena lucha por el liderato, el equipo tiene en sus manos la posibilidad de dar un golpe definitivo en la batalla por el título.

AP

El Gran Premio de Italia no solo pondrá a prueba la velocidad de McLaren, también la resistencia mental de sus pilotos, que deberán manejar la presión en un circuito histórico donde cada error se paga caro.

¿Cuándo es el Gran Premio de Italia?

Fechas: Viernes 5 a domingo 7 de septiembre

Viernes 5 a domingo 7 de septiembre Lugar: Circuito de Monza, Italia

Circuito de Monza, Italia Transmisión: F1 TV

AP

