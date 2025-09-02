Toño Pérez estalla contra Red Bull: “Checo pudo ser campeón, lo bloquearon”

El nombre de Sergio “Checo” Pérez vuelve a colocarse en el centro de la polémica, pero esta vez no por un resultado en la pista, sino por los señalamientos de su padre, Antonio Pérez Garibay, hacia Red Bull Racing. El exdiputado aseguró que la escudería austriaca nunca valoró a su hijo como merecía, pese a los resultados que entregó durante cuatro años, en los que la marca de bebidas energéticas se mantuvo como campeona del mundo.

De acuerdo con Pérez Garibay, Checo fue una pieza clave en el éxito de Max Verstappen, aunque al final no recibió el mismo trato ni las oportunidades para pelear por el título mundial. Incluso, aseguró que el piloto tapatío pudo haberse consagrado campeón de Fórmula 1, pero fue bloqueado por el propio equipo, que terminó por despedirlo al concluir la temporada 2024.

'Checo' Pérez, nuevo piloto de Cadillac | IMAGO7

Los comentarios de Toño Pérez llegan en un momento en el que Red Bull atraviesa dificultades para encontrar estabilidad en el segundo asiento, mientras que su hijo prepara una de las etapas más importantes de su trayectoria: el regreso a la F1 con el proyecto Cadillac.

Críticas directas a Red Bull y defensa de los logros de Checo

En entrevista con Victory Media, Antonio Pérez respondió con contundencia a quienes consideran que su hijo vivió siempre a la sombra de Verstappen: “Nunca estuvo detrás de él, están equivocados; Checo ganó el GP de Mónaco antes que Verstappen”, dijo con molestia.

Recordó que durante los cuatro años en los que Checo vistió los colores de Red Bull, el equipo fue campeón del mundo de constructores y pilotos, por lo que sus aportaciones no pueden pasarse por alto. “Checo estuvo cuatro años en Red Bull. ¿Cuántos años fue campeón Red Bull? Los cuatro. Esperemos que continúen así los próximos cuatro sin Checo”, lanzó en tono irónico.

Antonio Pérez Garibay, padre de 'Checo' | IMAGO7

Además, destacó el papel del mexicano en momentos clave, como la temporada en la que tuvo que contener a Lewis Hamilton, entonces ocho veces campeón del mundo, para facilitar el camino a Verstappen. “Si a Checo le hubieran dado el mismo auto en su último año, también sería campeón mundial”, insistió.

El futuro con Cadillac: el gran objetivo de Checo Pérez

Lejos de la polémica, Antonio Pérez también se refirió al nuevo capítulo en la carrera de su hijo. Tras un año sabático, el piloto mexicano regresa a la parrilla de la Fórmula 1 con Cadillac, que debutará como la escudería número 11 en el campeonato.

El padre del piloto destacó que se trata de un desafío único, al que calificó como “la aventura más importante de su carrera”. La misión es clara: ayudar a desarrollar un monoplaza competitivo y pelear, a mediano plazo, por títulos mundiales.

Pérez volverá a la F1 en 2026 | IMAGO7

“Esta relación de Checo Pérez con Cadillac solamente tiene un objetivo para los dos: ser campeones del mundo en Fórmula 1”, aseguró Pérez Garibay, convencido de que el proyecto estadounidense puede convertirse en la plataforma que devuelva a su hijo a lo más alto.