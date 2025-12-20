Reparan “la esguinzadora 3000” tras volverse viral por provocar caídas en Eje Central

Tras volverse viral en redes sociales, la bautizada “esguinzadora 3000”, una sección de la banqueta sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, fue reparada por autoridades capitalinas para prevenir caídas y accidentes entre los transeúntes.
¿Qué es la “esguinzadora 3000”?
Cámaras de seguridad registraron en video los frecuentes tropiezos en este tramo, donde irregularidades en el pavimento provocaban resbalones y caídas. Las imágenes se compartieron masivamente, alertando a las autoridades sobre la necesidad de intervenir.
El apodo “esguinzadora 3000” surgió de forma irónica entre usuarios de plataformas como X y TikTok para describir el tramo peligroso de la banqueta que durante años estuvo en mal estado, provocando esguinces, golpes y tropiezos constantes.
Comerciantes del área señalaron que el problema radicaba en un desnivel casi invisible en la superficie peatonal, que dificultaba el paso y causaba caídas incluso en personas que caminaban con atención.
Locatarios estimaron que, antes de la reparación, más de una decena de personas tropezaban diariamente y que varias terminaban en el suelo con lesiones menores o esguinces en el tobillo.
¿Por qué no lo habían reparado?
El tramo afectado, ubicado en una de las vialidades más transitadas del Centro Histórico, concentra locales comerciales, puestos ambulantes y un alto flujo peatonal que incrementó la visibilidad del problema y la preocupación de residentes y comerciantes
Pese a que locatarios aseguraban que la banqueta llevaba más de dos o tres años sin reparación, las denuncias previas ante dependencias como la alcaldía Cuauhtémoc o Protección Civil no habían resultado en una intervención hasta después de la viralización en redes.
Intervención y medidas para peatones
Tras los reportes ciudadanos y la viralidad del hecho, las autoridades responsables realizaron trabajos de rehabilitación de la banqueta, nivelando y asegurando la superficie para evitar nuevas caídas y mejorar la seguridad de los peatones. Personal de mantenimiento vial acudió al lugar para retirar zonas irregulares y colocar el pavimento en correcto estado.
Con la intervención finalizada, se espera que esta área presente mejores condiciones de tránsito para quienes caminan diariamente por esta vía, una de las más concurridas del centro de la capital.