LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver el Villarreal vs FC Barcelona?

Este fin de semana, cuando se está terminando el año calendario, el FC Barcelona tendrá que salir del Camp Nou para enfrentarse al Villarreal en el Estadio de la Cerámica.

El equipo dirigido por Hans Dieter-Flick busca mantener la distancia con el Real Madrid por el liderato del campeonato español, para eso tendrían que superar al cuadro del Submarino Amarillo en su propio estadio.

Uno de los problemas a los que se enfrenta el entrenador del cuadro culé es la baja de Pedri, el mediocampista no jugará este partido debido a una molestia muscular, por lo que el cuadro catalán han decidido guardarlo este fin de semana.

Este encuentro será el último del año calendario del equipo blaugrana en el campeonato ibérico. Después de este partido volverán a la actividad hasta el próximo 3 de enero.

¿Cómo quedaría LaLiga?

Este sábado, cuando el Real Madrid está ganando su partido frente al Sevilla, el FC Barcelona seguiría de líder en LaLiga aun perdiendo el encuentro contra el Villarreal.

El FC Barcelona quedaría un punto por encima del Real Madrid, el cuadro catalán tiene siete partidos sin perder, el último fue frente al Real Madrid en el Clásico del Santiago Bernabéu.

¿Cuándo y dónde ver el Villarreal vs FC Barcelona?