Liverpool, contra nueve jugadores, venció al Tottenham y se mete a zona de Champions

Este sábado la Premier League nos regaló uno de los mejores platillos de la jornada cuando el Liverpool se metió al Tottenham Stadium para enfrentarse a los Spurs.

El equipo local, desde los primeros minutos, presionó al Liverpool y no lo dejó salir, incluso el equipo de Londres fue el que tuvo las mejores oportunidades en la primera media hora de juego, aunque una acción terminó por decidir el trámite del partido.

Xavi Simons, justo a la media hora de partido, cometió una falta sobre su compatriota Virgil Van Djik, el árbitro sancionó la entrada como tarjeta amarilla, pero, después de una revisión en el VAR, el colegiado decidió expulsar al mediocampista neerlandés.

Con un jugador menos, el Tottenham sobrevivió al cierre de la primera parte, aunque poco tiempo duró el empate una vez que comenzó la segunda mitad, todo gracias a Alexader Isak a los 56 de tiempo corrido, aunque tuvo que salir del campo tras una lesión.

A pesar de jugar con uno menos, Tottenham propuso durante gran parte del partido y buscaron el arco de Allison Becker, aunque el trámite le salió caro cuando, al 66, Hugo Ekitiké marcó el segundo gol del encuentro.

Aun con la desventaja, el Tottenham (con la entrada de Richarlison) pudieron recortar la diferencia en el marcador, incluso tuvieron oportunidad de igualar el resultado, aunque terminaron quedándose con otro jugador menos.

En los minutos finales, después de una falta de Konaté, el Cuti Romero le tiró una patada al defensor francés, acción que vio el árbitro del partido y terminó por mostrarle la segunda tarjeta amarilla.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Arne Slot acumuló una nueva victoria y ya se metió en la zona alta de la tabla, por lo pronto, está en lugares de competiciones europeas, aunque todavía está lejos de poder pelear por el título