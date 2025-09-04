Coulthard califica como "incómoda" la etapa final de Checo Pérez en Red Bull

Sergio Pérez tendrá su regreso a la Fórmula 1 la próxima temporada, luego de un año fuera de la competencia tras su salida de Red Bull al final de la campaña pasada, en la que el mexicano tuvo complicaciones para conseguir buenos resultados.

MEXSPORT

El mexicano recibió duras críticas la temporada pasada por las complicaciones que tuvo para igualar el nivel de Max Verstappen en Red Bull, sin embargo, este año se comprobó que la baja de la escudería de Milton Keynes iba más allá de las habilidades de un piloto.

¿Qué dijo Coulthard sobre Checo Pérez?

David Coulthard, expiloto escocés, habló sobre la llegada de Checo Pérez a Cadillac y también recordó cómo fue la etapa final del mexicano con la escudería austriaca la que considera que fue incómoda.

MEXSPORT

"Fue incómodo, hacia el final de su carrera (en Red Bull), ver la diferencia (con Max Verstappen) y hablar de ello. Ya sabes cómo es. Son buenos tipos, pero tienes que decir la verdad, y él no estaba haciendo un trabajo lo suficientemente bueno", dijo Coulthard a Motorsport.

Coulthard no cree que Checo Pérez vaya por el camino de un Campeonato Mundial

Sobre su nueva oportunidad en la Fórmula 1, Coulthard aseguró que el mexicano tiene talento, pero que no cree que en esta etapa pueda conseguir algún campeonato, especialmente por su edad (35 años).

"Es bueno para Cadillac. Tiene experiencia. Es equilibrado. Sabemos que es un ganador de Grandes Premios. Es una oportunidad para él de concluir su recorrido en la Fórmula 1, desempeñando un papel dentro de un equipo. No creo que sea el inicio de un camino hacia un campeonato mundial, porque tiene 35 años. Pero es un tipo talentoso que aportará dentro y fuera de la pista", señaló el escocés.

MEXSPORT