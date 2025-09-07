¡Entre la elite! Checo Pérez asistió a la Final del US Open entre Sinner y Alcaraz

7 de Septiembre de 2025
Apenas se confirmó su regreso a la Fórmula 1 y ya se junta con la elite del deporte internacional. Sergio 'Checo' Pérez acaparó portadas en las semandas recientes tras oficalizarse su fichaje con Cadillac y ahora fue una de las personalidades presente en la Final del US Open 2025

Acompañado de su esposa Carola Martínez, Checo se presentó en el Estadio Arthur Ashe para ver el partido entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Esto significó una nueva faceta para el tapatío, a quien es habitual ver en la tribuna en compromisos de la Liga MX, específicamente Finales de América, pero no en juegos de la ATP, menos un Grand Slam.

Cadillac, el vínculo de Checo Pérez con el US Open 

Sin embargo, tampoco fue una sorpresa que el piloto mexicano estuviera presente en Flushing Meadows, pues el fabricante automotriz es patrocinador del US Open, como vehículo oficial del torneo. Cadillac reemplazó a Mercedes-Benz en 2022 y desde entonces tiene presencia en el Arthur Ashe. 

Por ello, y con Valtteri Bottas ocupado en Monza como piloto de reserva de Mercedes en el Gran Premio de Italia, parece lógico que fuera Checo el invitado a las tribunas. De hecho el mexicano estuvo a lado de Tommy Hilfiger y su esposa Dee; el diseñador estadounidense será el patrocinador de la nueva escudería de F1 a partir de la Temporada 2026. 

Nadie se quiso perder la Final entre Sinner y Alcaraz 

Checo Pérez no fue la única personalidad presente en la tribuna. Cantantes como Bruce Springsteen o Sting no se quisieron perder el partido entre el italiano y el español, que por tercera vez este año se enfrentaron por el título de un Grand Slam, luego de las Finales de Roland Garros y Wimbledon

Lindsay Lohan, Ben Stiller, Elle Fanning, Danny DeVito y Anna Wintour fueron otras de las celebridades que asistieron al encuentro. Mientras que Pep Guardiola también se llevó sus reflectores, ya que aprovechó la pausa de la Premier League por la Fecha FIFA para asistir al emocionante partido. 

