Cadillac busca talento: ¿Cómo puedes trabajar con Checo Pérez en la F1?

Esteban Gutiérrez
6 de Septiembre de 2025
Checo Pérez, nuevo piloto de Cadillac | X: @SChecoPerez

Cadillac, equipo que hace unos días anunció el fichaje de Sergio 'Checo' Pérez, continúa con su preparación para debutar en Fórmula 1 en 2026, y ahora ofrece una oportunidad única para trabajar junto al piloto mexicano.

El equipo estadounidense ha publicado un total de 41 vacantes especializadas, destinadas a trabajar en sus instalaciones de Silverstone, Inglaterra, así como otras locaciones en Estados Unidos. Estas plazas incluyen cargos técnicos de alto nivel, como ingeniero senior de diseño de cajas de cambios, jefe de modelado de sistemas, ingeniero de software aeronáutico, además de puestos de planificación y gestión de proyectos.

X: @Cadillac_F1

¿Cómo aplicar a las vacantes de Cadillac?

Las vacantes están disponibles en el portal: https://opportunities.cadillacf1team.com/, donde cada posición detalla requisitos y funciones, además de un enlace directo para aplicar. 

Aunque no se han revelado salarios, se espera que las condiciones sean competitivas, dado el respaldo de General Motors y el nivel de especialización requerido.

X: @SChecoPerez

Un equipo en crecimiento

Cadillac será el undécimo equipo en la parrilla de Fórmula 1, operando en conjunto con Andretti Global. Aunque en sus primeras temporadas competirá con motores Ferrari, el objetivo es desarrollar su propia unidad de potencia y convertirse en fabricante oficial hacia 2029. 

Actualmente ya cuentan con más de 300 empleados repartidos entre Estados Unidos y Reino Unido, una señal de que la estructura está creciendo rápidamente para llegar lista al debut.

